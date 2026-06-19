손담비, 딸 대신 꽃다발 품에 가득 안고 힐링…MZ샷 도전까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 손담비가 육아 중 잠시 여유를 즐기는 근황을 공개했다.

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손담비는 19일 자신의 SNS에 "나의 힐링 타임. HAPPY Friday"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 꽃시장을 찾은 손담비의 모습이 담겼다. 손담비는 커다란 꽃다발을 품에 안은 채 환한 미소를 지으며 금요일 오후의 여유를 만끽했다.

사진 속 손담비는 야구 모자를 거꾸로 쓴 편안한 차림에 오버사이즈 티셔츠와 쇼츠를 매치한 꾸안꾸 패션으로 눈길을 끌었다. 여기에 선글라스와 크로스백을 더해 자연스러운 매력을 완성했다. 이어 꽃다발을 안고 거리를 걷거나 꽃집 안에서 다양한 포즈를 취했다. 한 사진에는 "이거 MZ샷 맞아?"라는 문구가 함께 적혀 있어 웃음을 자아냈다. 꽃다발을 안고 옆모습을 강조한 채 걷는 모습부터 다리를 길게 뻗고 포즈를 취한 사진까지 공개하며 직접 MZ 감성 사진에 도전한 모습도 선보였다. 또 다른 사진에서는 형형색색의 꽃들 사이에서 꽃다발을 품에 안은 채 카메라를 바라보며 특유의 밝은 에너지를 발산했다.

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게시물을 접한 팬들은 "육아하다가 이런 시간이 꼭 필요하다", "꽃보다 손담비", "진짜 MZ샷 맞다", "행복해 보여서 보기 좋다", "딸맘 맞나, 여전히 소녀 같다" 등의 반응을 보였다.

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한편 손담비는 지난 4월 딸을 출산한 뒤 육아에 전념하고 있다. 최근에는 SNS를 통해 육아 일상과 근황을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com