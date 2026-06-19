최수영, 결국 감성 폭발했다..눈 질끈 감고 '별이 쏟아지는 밤' 고음 도전(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자]소녀시대 유닛 '효리수(효연, 유리, 수영)'가 메인보컬 경쟁을 벌인다.

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오는 20일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '효리수'에게 화제의 숏폼 드라마 OST '별이 쏟아지는 밤' 가창을 제안하는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.

'별이 쏟아지는 밤'을 만든 유재석은 "이 곡이 여름 시즌송으로 딱이다"라면서, '효리수'와 어울리도록 편곡한 버전을 내놓는다. 하지만 "음역대가 높은데 '효리수'가 고음을 잘 소화할 수 있을지 모르겠다"라며 걱정에 잠긴다.

이에 '효리수'는 유재석과 밀당을 벌이며 거래를 제안한다. 유리는 유재석이 연출하는 숏폼 드라마에 관심을 보이며 "여주인공이 욕심난다"라고 어필하고, 허경환의 여장 캐릭터 '허인옥'과 뜻밖의 라이벌 구도를 형성한다. 여기에 유리는 파격적인 패키지 제안까지 내놓아, 과연 유재석이 어떤 반응을 보일지 관심을 집중시킨다.

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그런가 하면, 편곡 버전을 들은 효연은 "곡이 풍부해져서 욕심이 난다"라며 만족감을 드러낸다. 이에 하하와 주우재가 투자를 유도하자, 수영은 "선 가창 후 입금인 거냐?"라고 되물으며 황당해한다. 하지만 이내 효연, 유리와 선을 긋고, 메인 보컬을 노리는 고음 오디션(?)을 펼친다.

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유재석과 효리수의 치열한 밀당은 6월 20일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com