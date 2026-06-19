안유진, 뼈말라인데 복근만 선명하네…호주서 공개한 반전 몸매

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 리더 안유진이 호주에서의 여유로운 일상과 함께 탄탄한 복근을 공개해 화제를 모았다.

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안유진은 19일 자신의 SNS에 "Aussie diary"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 호주에서 휴식을 즐기고 있는 안유진의 모습이 담겼다. 울창한 나무와 초록빛 자연이 어우러진 공간에서 난간에 기대 선 안유진은 한 손에 간식을 들고 주변 풍경을 바라보며 여유를 만끽했다.

특히 캥거루 인형이 달린 백팩을 멘 모습이 눈길을 끌었다. 호주를 상징하는 동물을 포인트로 활용한 귀여운 스타일링이 현지 분위기와 어우러지며 팬들의 미소를 자아냈다.

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안유진은 연한 컬러 니트 상의에 자연스럽게 머리를 묶은 채 꾸밈없는 매력을 드러냈다. 동물원으로 보이는 공간을 배경으로 편안한 시간을 보내는 모습에서는 바쁜 일정 속 잠시 찾은 휴식의 여유가 느껴졌다.

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무엇보다 팬들의 시선을 사로잡은 것은 마지막 사진이었다.

안유진은 검은색 크롭톱과 화이트 데님 쇼츠를 매치한 스타일링으로 등장했다. 군살 하나 없는 허리 라인과 선명한 복근이 드러나며 반전 매력을 발산했다. 늘 사랑스럽고 밝은 이미지로 사랑받아온 안유진이 건강미 넘치는 피지컬까지 뽐내자 팬들의 감탄이 이어졌다.

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사진을 접한 팬들은 "이렇게 말랐는데 복근이 있다니", "관리 진짜 열심히 하는 것 같다", "캥거루 가방도 귀엽고 복근도 멋지다", "일상이 화보다", "아이브 대표 피지컬 인정" 등의 반응을 보였다.

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한편 안유진은 아이브의 리더로 활동하며 음악과 예능을 넘나드는 활약을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com