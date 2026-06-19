신지, 비정상적으로 살 빠졌다더니..쇄골뼈 앙상한 '뼈말라' 몸매 깜짝

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 코요태 신지가 물오른 미모로 근황을 전했다.

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19일 신지는 자신의 SNS 계정에 "오늘도 즐겁게 일하는 중"이라는 글과 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 신지는 단발 헤어스타일에 오프숄더 원피스를 매치해 한층 더 발랄하고 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 특유의 밝은 에너지와 자연스러운 미소가 더해지며 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 화이트 드레스를 착용하고 청순한 매력을 한껏 드러냈다. 작은 얼굴과 잘록한 허리 라인, 가녀린 쇄골 라인이 어우러지며 감탄을 자아냈다.

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한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다.

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최근에는 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 결혼 후 건강 상태와 관련한 근황을 직접 전하기도 했다. 그는 "결혼하고 살이 엄청 빠졌다. 몸이 안 좋아지면서 비정상적으로 많이 빠졌다"고 말문을 열었다.

이어 "내 키가 164cm인데 43kg까지 갔다. 42.9kg도 봤다. 잘 먹는데도 그랬다"고 설명했다. 그러면서 "정신적인 스트레스가 다이어트에는 직방"이라며 체중 변화의 배경을 솔직하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com