'뱃살 논란' 혜리, 솔직한 속마음 공개 "고민 많고 지쳐있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 혜리가 자신에 대해 솔직하게 이야기했다.

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19일 혜리의 유튜브 채널에서는 '1년 동안 준비한 무주산골영화제 이야기 들려드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

혜리는 "오늘은 제 이야기를 한번 해보려 한다. 제가 무주산골영화제의 넥스트 액터로 선정이 됐다. 지금은 그 여정을 다 끝낸 상태인데 이 모든 여정을 공유하고 싶어서 제가 열심히 남겨놨다"며 "넥스트 액터로 선정이 되면 백은하 소장님과 함께 '넥스트 액터'라는 책이 나온다. 그래서 키보드를 구입해서 작업을 하며 지냈다. 이 안에 제 이야기로만 가득 차있다. 이 책을 낼 수 있다는 것 자체가 놀라운 일이고 너무 뿌듯하고 감동스럽다"고 밝혔다.

혜리는 "그리고 제가 넥스트 액터로서 무주에 가서 제 첫 연출작을 상영했다. 트레일러도 상영하고 저만의 전시도 개최했다. 혜리로 시작해서 혜리르 끝나는 그런 일정이었다"며 트레일러 제작 과정부터 '무주산골영화제' 일정까지 공개했다.

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트레일러 촬영을 위해 스튜디오 답사를 온 혜리. 혜리는 트레일러를 통해 말하고 싶은 이야기에 대해 "지금 이 침실은 원래 사람들이 저한테 기대하는 모습, 저한테 알고 있는 이미지나 저 하면 떠오르는 당연한 것들을 얘기하고 싶고 화장실이 약간 도피처 같은 느낌이어서 불을 켜니까 그것들이 사라진다"며 "저 자체는 고민도 많고 지쳐있는 이런 느낌일 거 같고 화장실로 가면 그것보다 좀 더 리프레시 되는 느낌일 거 같다"고 밝혔다.

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감독으로서 모든 과정에 참여한 트레일러는 '무주산골영화제'를 찾은 관객들에게 공개됐다. 성공적으로 트레일러를 공개한 혜리는 관객들에게 "트레일러 안에 여러 공간이 나오는데 공간에서의 의미가 다르다. 처음 침실에서는 원래 좋아해주시는 이미지와 지금까지 보여드렸던 제 모습을 상징하는 거였고 복도를 지나면서 화장실을 갔을 때는 조금 더 해방된 느낌을 표현하고 싶었다"며 "그리고 나서 마지막에 'Who's the next?' 자막이 나왔을 때 다음 기대되는 제 얼굴을 보고 싶지 않으실까 하는 바람으로 이 트레일러를 제작했다"고 밝혔다.

한편, 혜리는 최근 지난 13일 열린 팬미팅에서 착용한 의상으로 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 당시 몸에 밀착되는 슬리브리스 원피스를 입은 혜리는 조명, 각도 탓이 복부 라인이 실제보다 도드라져 보여 살이 쪘다는 지적을 받은 것. 이에 혜리는 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 "난 내가 좋지만 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수 있으니(근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건진 모르겠지만) 팬들이 원한다면 애써보겠다"고 당당히 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com