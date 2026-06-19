'오구리 ??♥' 야마다 유, 알고보니 야노시호와 30년 절친…"김고은 좋아해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 일본 톱모델 야노 시호가 절친한 동료 모델 야마다 유우와 함께한 특별한 하루를 공개했다.

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19일 유튜브 채널 '야노시호'에는 일본 탑모델 찐친이랑쇼핑 나들이 (feat.오구리?? 아내)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

야노 시호는 야마다 유우를 소개하며 "유명 모델"이라고 자랑했고, "인스타그램 팔로워도 나보다 많다"고 말해 눈길을 끌었다.

이어 두 사람은 약 14~15세 무렵부터 인연을 이어온 30년 지기 오랜 친구라고 밝히며 남다른 우정을 드러냈다. 특히 야마다 유우는 일본 배우 오구리 ??의 아내로도 잘 알려진 인물이다.

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이날 야마다 유우는 남다른 한국 사랑도 드러냈다. 그는 "한국 드라마를 매일 본다"고 밝히며 세탁을 하거나 집안일을 할 때도 꾸준히 시청한다고 털어놨다. 현재는 드라마 '유미의 세포들'을 보고 있다고 밝힌 그는 "정말 많이 본다"고 웃었다.

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이어 좋아하는 한국 배우를 묻자 망설임 없이 배우 김고은을 언급했다. 야마다 유우는 "좋아한다"고 애정을 드러냈으며, 최근 화제가 된 한국 드라마들도 빠짐없이 챙겨보고 있다고 밝혔다. 또 SNS를 통해 한국 드라마 명장면과 배우들의 키스신 영상까지 찾아본다고 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다.

한편 야노시호와 야마다 유우는 이날 도넛 맛집부터 편집숍, 빈티지 명품숍, 주얼리 숍까지 함께 둘러보며 쇼핑 데이트를 즐겼다.

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olzllovely@sportschosun.com