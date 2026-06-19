하정우 또 '로또 요정' 됐나…서유정 "하정우 꿈에 나오고 당첨됐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 서유정과 방송인 현영이 배우 하정우와 관련된 에피소드를 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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지난 18일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 서유정이 20년 지기 친구 현영과 하정우가 직접 제작에 참여한 와인을 마시며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 현영은 와인을 음미한 뒤 "아주 맛있네요"라며 만족감을 드러냈다. 이어 와인 라벨을 가리키며 "하정우 씨가 그림 그리잖아요. 자기 작품이야"라고 설명했다. 이에 서유정이 놀라워하자 현영은 "그림 그리는 거 몰랐어, 정우 씨?"라고 친근하게 말해 웃음을 자아냈다.

서유정은 곧바로 "왜 정우 씨라 그래? 성을 왜 빼?"라고 장난스럽게 받아쳤고, 현영은 과거 하정우를 직접 만났던 일화를 털어놨다.

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현영은 "예전에 술집에서 한 번 마주쳤었어요"라며 "인사도 하고 그때 박선주 언니가 있었는데 엄청 친하더라고. 선주 언니가 인사도 시켜주고 그랬다"고 회상했다. 이어 "우리는 다 패밀리지. 연예계가 이렇게 좁아요"라고 덧붙이며 너스레를 떨었다.

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서유정 역시 하정우와 관련된 특별한 경험을 공개했다. 그는 "난 하정우 씨가 꿈에 나왔어"라며 "그래서 복권을 산 적이 있는데 5만 원이 당첨됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이를 들은 현영은 "하정우가 5만 원이야?"라고 받아치며 폭소했고, 두 사람은 한동안 웃음을 터뜨렸다.

한편 하정우는 지난해 '로또 청약 당첨'의 요정이 된 바 있다. 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 글에 올라 온 A씨는 "294만 대 1의 경쟁률을 뚫고 당첨된 행운의 사나이가 바로 저"라며 "돌잔치에 가서 그 흔한 상품 타본 적 없었는데, 저에게 이런 큰 행운이 오네요. 어젯밤 꿈에 배우 하정우씨가 저에게 정성스럽게 쓴 손 편지를 주는 꿈을 꿨다. 열심히 살겠다. 감사하다"며 이른바 '역대급 로또 청약'으로 불리는 청약에 하정우 꿈을 꾸고 나서 당첨이 됐다고 적었다. 이 글이 화제를 모으자, 하정우는 "(손편지) 또 써드릴게요"라고 화답한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com