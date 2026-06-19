화사, 젠슨황 '샤라웃' 받은 소감 "실감 안 나, 잘 때마다 감사해"(더시즌즈)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 마마무 화사가 젠슨황에게 '샤라웃' 받은 소감을 전했다.

Advertisement

19일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈 성시경의 고막남친'에는 마마무(MAMAMOO), 넬(NELL), 라이사(Raisa), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)까지 폭넓은 장르의 아티스트들이 출연해 무대를 꾸몄다.

이날 마마무는 3년 8개월 만에 완전체로 출격해 데뷔곡 'Mr.애매모호' 무대를 선보이며 반가움을 더했다.

무대를 마친 뒤 성시경은 "지금 이 얘기를 안 할 수 없다. 제일 핫하다"라며 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 '샤라웃'을 받은 화사를 언급했다.

Advertisement

이에 화사는 "처음엔 AI인 줄 알았다. 처음 소식을 듣고 영광이었고 실감도 나지 않았다"고 당시 소감을 전했다.

Advertisement

성시경은 "영광은 아니다. 그냥 기업인이 좋다고 한 것"이라면서 "근데 다만 엄청 부자일 뿐"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

화사는 이어 "시간이 갈수록 샤라웃을 진지하게 해주셔서 잘 때마다 감사한 마음이 든다"고 말하며 훈훈함을 더했다.

Advertisement

앞서 젠슨황은 최근 '유 퀴즈 온 더 블록'에 출연, 화사 음악을 좋아한다고 고백했다. 그는 "화사 씨의 음악을 대단히 사랑한다. 화사 씨는 무척 매력적"이라며 "'Good Goodbye'도 좋고, 새로운 앨범 'So Cute'도 좋다"고 언급했다. 'Good Goodbye'는 지난해 10월 발표된 곡이고, 'So Cute'는 올해 4월 나온 신곡. 이에 유재석은 "신곡을 어떻게 아시냐. 화사 'So Cute' 또 뜨겠다. 아이고, 화사야 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 젠슨황은 "훌륭한 가창력을 지녔다"며 "화사 씨는 대단히 뛰어난 댄서이기도 하다"고 극찬했다.