류혜영, 11년 째 암막 커튼 치는 이유 "'응팔' 후 두려움과 불안 생겨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 류혜영이 해를 가리고 사는 이유를 밝혔다.

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19일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 류혜영의 자취 11년 차 싱글 라이프가 공개됐다.

이날 류혜영은 안방은 물론 거실 등에 암막커튼을 치고 살았다. "해를 보면 금방 깨는 스타일이다"라면서도, 일어나 활동하는 거실까지 암막 커튼이 쳐 있었다.

이에 해를 가리는 이유를 묻자, 류혜영은 과거 tvN '응답하라 1988'로 갑자기 많은 인기를 얻은데서 오는 두려움이 있다고 밝혔다.

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그는 "'응팔' 때 부터 갑자기 많은 관심을 받았을 때, 내 한마디가 영향력이 있구나 라는 거를 알게 됐다"면서 "그 후로 사람 만나는 것도, 말 한마디 하는 것도 조심스러워 진다"고 털어 놓았다.

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이어 "아직 제가 겁이 많은 편이라, 불안함 때문에 커튼을 많이 닫고 산다"고 덧붙여 안타까움을 안겼다.

한편 류혜영은 지난 2015년 방영 된 드라마 '응답하라 1988'에서 무뚝뚝하고 시크한 이혜리의 친언니 성보라 역할로 존재감을 드러냈다. 이어 '로스쿨', '서초동' 등 드라마와 영화는 물론, 예능과 유튜브 콘텐츠에서도 활약하며 다채로운 모습을 보여주고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com