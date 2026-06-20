'아어가' 성준, '예고생' 동생 성빈 챙기는 '츤데레 오빠'…"유일하게 응원해주는 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 성동일이 여전히 우애 좋은 삼남매의 훈훈한 모습을 자랑했다.

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19일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '귀염뽀짝 빈이&준이 다 컸다. 아빠 빼고 푸는 아빠! 어디가? 추억 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 예술고등학교에 재학 중인 성빈 까지 깜짝 등장해 우애 좋은 남매의 모습을 보였다.

무엇보다 이날 영상에서는 성동일 가족의 끈끈한 남매애가 눈길을 끌었다. 성동일은 "엄마 아빠가 좋아하는 것보다 세 남매가 돈독한 게 가장 큰 재산인 것 같다"며 자녀들에 대한 자부심을 드러냈다. 그는 첫째 성준이 어릴 때부터 동생들의 손을 잡고 다녔고, 지금도 막내 동생을 살뜰히 챙기고 있다고 밝혔다. 실제로 최근 막내가 스키를 배우고 싶어 하자 성준이 직접 함께 다녀왔다고 전해 훈훈함을 자아냈다.

성빈 역시 어린 시절부터 오빠를 유독 잘 따랐다고 고백했다. 그는 "어릴 때는 오빠와 결혼하겠다고 말할 정도였다"며 웃었고, 지금도 여전히 오빠를 좋아한다고 솔직하게 털어놨다. 다만 성인이 된 뒤 서로 바쁜 일상을 보내면서 대화는 줄어들었다며 "한 달에 한두 마디 정도 하는 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.

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말수는 적지만 서로를 향한 애정은 여전했다. 성준은 예고 진학 후 기숙사 생활과 입시 준비에 매진한 성빈을 보며 "부모님께 늘 빈이가 정말 열심히 한다는 이야기를 들었다"며 "사진을 보고 나서야 얼마나 노력하고 있는지 실감했다"고 말했다. 이어 어린이날 선물을 보내주는 등 동생을 챙겼다고 밝혔고, 성빈은 "엄마 아빠는 별말이 없는데 오빠는 유일하게 응원과 격려를 해주는 사람"이라며 고마운 마음을 전했다.

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특히 성빈은 "오빠가 집에 오면 엄마 아빠에게 제 마음을 대신 전해준다"며 "오빠도 저와 비슷한 시기를 겪어봐서 제 입장을 이해해준다"고 털어놨다. 이에 성준은 "집안에서 권력이 센 편은 아니지만 동생 편을 들어주려고 한다"고 답해 남매의 깊은 정을 엿보게 했다.

성동일 역시 자녀들의 성장에 뭉클한 마음을 감추지 못했다. 그는 "예전에는 아이들이 모두 내 둥지 안에 있다고 생각했는데 어느새 각자의 삶을 살아가고 있다"면서도 "그래도 세 남매가 서로 아끼고 챙기는 모습을 보면 그게 가장 큰 재산"이라고 말했다.

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한편 성동일과 성준, 성빈 남매는 과거 MBC 예능 프로그램 '아빠 어디가'에 출연하며 사랑받았다.

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olzllovely@sportschosun.com