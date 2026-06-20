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이지훈♥아야네, 日 혼혈딸과 현충원 참배 "나라 지키다 돌아가신 증조부에 감사"

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이지훈♥아야네, 日 혼혈딸과 현충원 참배 "나라 지키다 돌아가신 증조부에 감사"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 겸 방송인 이지훈이 가족과 함께 현충원을 찾아 묵직한 울림을 전했다.

이지훈 가족은 지난 19일 유튜브 채널 '이지훈 아야네의 지아라이프'에 공개된 영상 "시작됐습니다, 두 살의 수다 폭격"을 통해 현충원을 방문한 일상을 공개했다.

영상 속 이지훈 가족은 차분한 분위기 속에서 현충원을 찾았다. 이지훈은 아내 아야네에게 "갑자기 왜 오고싶은 마음이 들었냐"라고 물었고, 아야네는 "원래는 동물원 가고싶었는데 체력이 안 되기도 하고.."라며 웃어 보였다. 하지만 이내 그는 진심 어린 이유를 전했다. "이제 루희에게 증조 할아버지가 현충원에 계신 걸 보여드리고 싶었다"면서 "지인 언니가 애기랑 같이 와서 볼만 하다고 해서 집 가는 길에 들렸다"라고 덧붙였다.

이지훈♥아야네, 日 혼혈딸과 현충원 참배 "나라 지키다 돌아가신 증조부에 감사"

본격적으로 현충원 곳곳을 둘러보기 시작한 가족들은 차분히 발걸음을 옮겼다. 이지훈은 현충탑 앞에서 어린 딸에게 "할아버지가 먼저 우리를 위해 나라를 지키다 돌아가셨다"면서 "할아버지한테 건강히 이 땅에서 살고 있게 해주셔서 감사합니다 하러 온 것"이라고 설명하며 그 의미를 되새겼다.

특히 이지훈은 직접 참배까지 올리며 깊은 마음을 전했다. 그는 "할아버지 시신도 못 찾았다고 한다. 여기 한강다리가 무너져서 시신을 못 찾았다"라고 조심스럽게 전하며 먹먹한 분위기를 더했다. 이어 "6·25전쟁 때 돌아가셨다. 76년이 흘렀다"라고 담담히 말하며 긴 세월이 지나도 지워지지 않는 기억과 감사의 마음을 전했다.

한편 이지훈은 지난 2021년 14살 연하의 일본인 아내 미우라 아야네와 결혼해 2024년 딸 루희를 품에 안았다. 최근에는 둘째 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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