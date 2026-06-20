"샤갈" 외친 신민아, 의외의 '개그 욕심' 엉뚱매력 "가족 중 '웃김' 담당"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신민아가 의외의 개그욕심을 드러내 반전 매력을 안겼다.

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19일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 '구미호가 웃음대마왕 일 수 있는 거임? 신민아도?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서는 평소 차분하고 우아한 이미지로 알려진 신민아의 숨겨진 예능 욕심이 드러나 웃음을 자아냈다.

그러면서 신민아는 "요즘 유행어를 몇 개 안다"며 갑자기 "샤갈"을 언급했다. 이에 이영지가 "그 많은 신조어 중에 왜 하필 샤갈이냐"고 묻자 신민아는 "사실 무슨 뜻인지는 모른다"고 솔직하게 털어놔 폭소를 자아냈다.

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신민아는 "릴스를 보다 보면 영상 시작이나 끝에 자주 나오더라"며 "그래서 궁금했다"고 설명했다. 특히 "2005년생 조카가 있는데, 언니가 그런 신조어를 많이 쓴다"고 말해 이영지를 더욱 웃게 만들었다.

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신민아는 대화 도중에도 틈만 나면 "샤갈"을 외쳐 웃음을 안겼다. 이영지가 "고민이 많을 때 그냥 '샤갈' 하고 넘기면 되는 거냐"고 농담하자 신민아 역시 "내가 이제부터 써먹어야겠다"며 적극적으로 따라 하는 모습을 보여 반전 매력을 발산했다.

이영지는 "유행어를 많이 안다고 해놓고 첫 번째로 꺼낸 단어가 '샤갈'인 사람이 어디 있냐"며 웃음을 참지 못했고, 신민아의 엉뚱한 면모에 "오늘 완전히 새로운 매력을 발견했다"고 말했다.

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특히 이영지는 대화를 나누던 중 "신민아 씨는 웃음에 대한 욕심이 있는 사람 같다"고 말했다. 이에 신민아는 "새로운 촬영장에 가면 분위기를 풀어보려고 일부러 웃긴 이야기를 하기도 한다"며 "그런데 분위기가 어색해지면 '내가 그런 뜻으로 말한 게 아닌데' 싶을 때가 많다"고 털어놨다.

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이어 이영지는 "많은 사람들이 신민아 씨를 예쁘고 조용한 사람으로만 생각하는데 실제로는 개그 욕심이 상당한 것 같다"며 "계속 '나는 원래 웃긴 사람'이라고 강조하고 있다"고 농담해 폭소를 안겼다.

실제로 신민아는 "나는 진짜 웃긴 사람이다. 주변 사람들은 다 웃긴다고 한다"며 억울함을 호소했고, "가족들 사이에서도 내가 '웃김 담당'이다"이라고 자신감을 드러냈다.

하지만 이영지는 "신민아 씨의 가장 큰 문제는 본인이 한 농담을 가장 먼저 웃는 것"이라며 냉철한 분석을 내놨다. 이어 "웃기기 전에 먼저 웃어버린다. 그래서 사람들이 타이밍을 놓친다"고 지적했고, 신민아는 "정말 맞는 말 같다"며 순순히 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

olzllovely@sportschosun.com