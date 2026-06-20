효연, '키싱유' 활동 얼마나 싫었길래…"사탕 다 부숴버리고 싶었다"(놀뭐)

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[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 효연이 히트곡 '키싱유(Kissing You)' 활동 당시의 솔직한 심정을 털어놨다.

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20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석이 숏폼 드라마 시즌2 OST 가수 섭외에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 최근 웹예능 '효리수'를 보다가 우연히 소녀시대의 과거 무대를 다시 찾아보게 됐다고 말했다. 그는 "예전 소녀시대 영상이 알고리즘에 떴는데, '키싱유' 무대에서 효연 씨가 유독 눈에 들어오더라"며 "지금의 효연 이미지를 알고 보니 사탕을 들고 귀엽게 춤추는 콘셉트가 너무 안 어울리는 것 같았다"고 말했다.

이에 효연은 당시를 떠올리며 웃픈 속내를 고백했다. 효연은 "그때는 진짜 마음이 아팠다"며 "사탕을 전부 부숴버리고 싶을 정도였다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이를 듣던 권유리는 "그 시절 효연은 춤은 추고 있는데 얼굴은 썩어 있었다"고 거침없이 말해 폭소를 자아냈다. 유재석 역시 "효연 표정이 억지로 웃는 느낌이었다"고 거들며 공감했다.

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실제로 '키싱유'는 소녀시대가 막대사탕을 소품으로 활용해 사랑스럽고 발랄한 매력을 선보였던 대표곡이다. 하지만 강렬한 퍼포먼스와 파워풀한 춤으로 사랑받아온 효연에게는 다소 낯선 콘셉트였던 셈이다.

한편 효연은 소녀시대 활동과 함께 DJ HYO로도 활약하며 글로벌 무대에서 꾸준히 팬들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com