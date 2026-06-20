[인터뷰③]'멋진 신세계' 채서안 "허남준, 바닥에 떨어진 캔디 바로 드셨다…화끈한 상남자"

'폭싹 속았수다' '21세기 대군부인'에 이어 '멋진 신세계'까지 매 작품 변주에 성공하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있는 배우 채서안이 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 매력을 발산하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.16/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 채서안이 함께 호흡을 맞춘 배우 허남준과의 비하인드를 전했다.

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채서안은 최근 서울 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "허남준 선배님이 바닥에 떨어진 캔디를 바로 주워 드셨다"라며 "화끈하고 성격 좋은 상남자"라고 했다.

지난 21일 종영한 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 로맨스를 그린 작품이다. 시청률과 화제성, 브랜드평판 모두 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았다.

채서안은 모창그룹 3세 '모태희' 역을 맡아 신서리와 차세계의 로맨스를 뒤흔드는 '빌런 메기'로 맹활약했다. 상대역이었던 허남준에 대해서는 강렬했던 첫인상과 사뭇 달랐던 반전 매력을 털어놨다.

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"선배님의 전작 '유어 아너'를 보고 더 긴장을 했었는데, 처음 뵀을 때도 카리스마가 넘쳐서 사실 조금 무서웠다"는 채서안은 '내가 생각한 세계가 아닌가?' 싶어 긴장했다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "그런데 '컷' 소리가 나자마자 정말 순진무구하고 쾌활하게 수다를 떠시더라. 주연이라 현장에 오래 머무느라 지칠 법도 한데, 중간에 투입돼 적응해야 하는 저를 위해 감독님과 적극적으로 아이디어를 내주며 편하게 연기할 수 있는 판을 깔아주셨다"라며 선배 허남준에게 고마운 마음을 표했다.

허남준과의 친해진 계기를 묻자 유쾌한 '포도당 캔디' 비하인드를 들려주기도 했다. 채서안은 "새벽 촬영 때 피로를 풀려고 포도당 캔디를 나눠 먹으려고 했는데, 딱 하나밖에 안 남았더라. 그런데 선배님이 캔디 하나를 바로 반으로 부쉈는데, 반 조각 하나가 바닥에 떨어졌다. 그런데 선배님이 바닥에 떨어진 조각을 먼지를 털지도 않고 쿨하게 입으로 쏙 가져가시더라"고 말했다.

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그러면서 "정말 화끈하고 성격 좋은 상남자라고 생각했고, 그 순간 긴장이 확 풀리면서 급격히 편해졌다"며 웃었다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com