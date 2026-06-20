[인터뷰④]채서안 "'폭싹→대군부인' 아이유와 재회, 환생한 기분이었다"

'폭싹 속았수다' '21세기 대군부인'에 이어 '멋진 신세계'까지 매 작품 변주에 성공하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있는 배우 채서안이 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 매력을 발산하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.16/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 채서안이 아이유와 연이어 만난 소감을 밝혔다.

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채서안은 최근 서울 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "아이유와 다시 만났을 때 환생한 기분"이라고 했다.

지난 21일 종영한 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 로맨스를 그린 작품이다. 시청률과 화제성, 브랜드평판 모두 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았다.

채서안은 모창그룹 3세 '모태희' 역을 맡아 신서리와 차세계의 로맨스를 뒤흔드는 '빌런 메기'로 맹활약했다. 특히 '폭싹 속았수다' 학씨부인, '21세기 대군부인' 한다영을 지나 이번에는 로맨스의 판을 흔드는 재벌 3세 모태희로 변신했다는 점에서 눈도장을 제대로 받은 분위기다.

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특히 전작 '21세기 대군부인'과 '폭싹 속았수다'를 통해 글로벌 스타 아이유와 연이어 호흡을 맞춘 경험은 잊지 못할 자산이다.

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채서안은 "'폭싹 속았수다'에서 아이유 선배님과 소파에 마주 앉아 대화하는 장면이 많았는데, 다시 '21세기 대군부인'으로 대면했을 때도 소파에 앉아서 장면을 찍게 돼서 환생한 것 같은 기분이었다"고 아이유와의 연이은 만남을 '전생'과 '현생'으로 표현했다.

그러면서 아이유에 대한 존경심을 표하기도 했다. 채서안은 "배울점이 너무나 많았다. 작품은 시청자가 보시기에 빠르게 전개되지만, 참여하는 스태프나 주연들은 프리 과정까지 하면 수년간 작품에 몰두하게 된다"라며 "그 과정에서 선배님께서 보여준 책임감과, 체력적으로도 정신적으로도 해내야 할게 많은 것을 감당하는 능력을 배우고 싶었다"고 했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com