'하석진 닮은' 박은영 남편, 성형외과 개원의였다 "직원들에게도 젠틀해" ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전참시' 박은영이 달달한 신혼 일상을 공개했다.

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20일 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 박은영 셰프의 신혼집이 공개됐다.

지난 출연 당시 새색시 박은영의 결혼을 예언했던 전현무. 올해 대운이 들어왔다는 박은영에 전현무는 "결혼으로 대운인 거 아니냐"고 물었다. 이에 박은영은 "깜짝 놀랐다. 뭘 알고 하시나 했다"고 밝혔다.

박은영 셰프는 깔끔한 화이트 인테리어의 신혼집에서 눈을 떴다. 커플템이 가득한 신혼집 거실 에는 대형 와인 셀러까지 있었다. 박은영은 "남편과 일 끝나고 저녁에 와인 많이 마시고 소맥도 마신다"고 밝혔다.

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박은영의 매니저는 박은영의 남편에 대해 "(박은영이) 하석진을 외적 이상형으로 많이 꼽았는데 비슷하게 생기셨다. 성격은 기분의 높낮이가 많이 없으시다. 직원 분들한테도 너무 젠틀하게 잘해주시고 오실 때마다 90도로 인사해주신다. 은영 셰프님을 많이 챙겨주시는 분"이라 밝혔다.

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일어나자마자 냉장고를 연 박은영은 남편이 만들어두고 간 요거트를 먹었다. 박은영은 "제가 아침을 잘 안 먹으니까 요거트처럼 간단하게 먹을 수 있는걸 만들어주고 간다"고 밝혔다. 요거트를 먹은 후에는 남편과 달달한 통화를 하며 신혼의 달콤함을 엿보게 했다.

신혼여행 후 첫 출근한 박은영. 박은영의 가게는 영업일까지 늘릴 정도로 성황리에 운영되고 있었다.

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박은영은 "제가 홍콩에서 와서 식당 오픈을 준비하고 있을 때 남편도 그맘때 병원 개원을 준비하고 있었다. 그때 남편이 '믿을만한 직원을 데리고 오는 게 가장 중요하다' 해서 홍콩에서 성환 셰프를 데려오려 했는데 홍콩에서 계약이 걸려있었다. 그걸 파기하고 나오면 페널티를 내야 한다. 그걸 제가 내주겠다 하고 데리고 오려 했는데 다행히 성환 셰프가 일을 너무 잘했어서 회사에서 몇 개월만 채우고 가라고 했다"고 함께 일하는 직원들에 대한 믿음을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com