박은영, 레스토랑 직원들에 파격 복지 "결혼하면 가전 하나씩 선물" ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전참시' 박은영이 파격 복지를 자랑했다.

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20일 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 박은영 셰프의 신혼집이 공개됐다.

지난 출연 당시 새색시 박은영의 결혼을 예언했던 전현무. 올해 대운이 들어왔다는 박은영에 전현무는 "결혼으로 대운인 거 아니냐"고 물었다. 이에 박은영은 "깜짝 놀랐다. 뭘 알고 하시나 했다"고 밝혔다.

메인 셰프는 "누나가 그렇게 결혼을 빨리 할 줄 몰랐다"고 말했지만 김성환 수셰프는 "저는 빨리 할 줄 알았다. 홍콩에서 롱디였는데 다음주에 한국 가는 일정이 생ㄱ면 표정이 되게 밝아지면서 '남자친구 보러 간다'고 했다"고 밝혔다.

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남자친구도 박은영이 일하던 홍콩 식당에 자주 왔다며 "저희 레스토랑에 식사하시러 자주 오셨다. 원래 저희한테 말할 때는 터프한 형 같은 스타일인데 남편 분 오셨을 때 갑자기 숙녀 모드가 되더라"라고 폭로했다.

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박은영은 "오픈하기 전에 너희들 없을 때 남편을 데려다가 1인 파인 다이닝을 내가 해줬다. 레스토랑 오픈 전이니까 레스토랑의 첫 코스를 맛 보여줬다. 코스 요리를 처음 먹어본 사람"이라 밝혔다.

남편의 반응에 대해서는 "그동안 제가 일하던 레스토랑 음식만 먹었는데 처음부터 끝까지 제 음식이니까 '이제야 처음으로 네 음식을 먹어본다'고 감격스러워하더라"라고 밝혔다.

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박은영의 사랑꾼 폭로는 계속 이어졌다. 메인 셰프는 "스케줄 끝나고 갑자기 식재료를 챙기더니 '된장이 어딨냐'더라. 우리는 된장을 쓰는 메뉴가 없지 않냐. 근데 갑자기 강된장을 하더라. '강된장을 왜 하냐' 하니까 '우리 오빠 먹여야 하거든'이라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그런가하면 박은영은 김성환 수셰프의 결혼식 축사는 물론 냉장고까지 선물해주기로 했다고. 박은영은 "직원들이 결혼하면 가전을 하나씩 해주기로 했다. 너도 나랑 일할 때 결혼해라"라고 메인 셰프에게 이야기했다. 메인 셰프가 "꼭 가전이어야 하냐. 침대는 안 되냐"고 물었고 박은영은 "침대도 괜찮다"고 쿨하게 받아들였다.

wjlee@sportschosun.com