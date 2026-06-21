김원훈, 하하와 1년 손절한 이유 "꿀밤 맞고 기분 나빠졌다" 폭소('놀뭐')

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김원훈이 하하에게 맞은 '꿀밤 한 대' 때문에 1년 동안 연락을 끊었던 사연을 공개해 웃음을 안겼다.

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20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '숏폼드라마-찍어유' 특집이 꾸며진 가운데 김원훈이 게스트로 출연했다.

이날 김원훈은 "궁금한 게 있으면 뭐든 물어보라"고 자신 있게 말했고, 주우재는 곧바로 "하하 형에 대해 어떻게 생각하냐"고 질문했다. 그러자 김원훈은 "정말 사랑하는 형"이라며 뜻밖의 비화를 털어놨다.

김원훈은 과거 하하와 같은 미용실을 다녔던 시절을 떠올리며 "다음에 숍에서 만나면 친한 척 좀 해달라고 부탁했다"고 말했다. 이어 "꿀밤도 한 대 때려주고 '어제 잘 들어갔냐'고 해달라고 했다"고 덧붙였다.

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문제는 일주일 뒤 실제로 벌어졌다. 김원훈은 "하하 형이 진짜로 와서 꿀밤을 때리면서 '어제 잘 들어갔냐'고 하더라"며 당시 상황을 재연했다. 이어 "근데 생각보다 너무 아팠다. 순간 기분이 확 나빠졌다"고 고백해 현장을 초토화시켰다.

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결국 김원훈은 예상치 못한 행동에 서운함을 느꼈고, 이후 하하와 연락을 끊었다고 털어놨다. 이에 하하는 "그 뒤에 진짜로 '제가 먼저 연락하기 전까지 연락하지 마세요'라는 문자가 왔다"고 폭로해 모두를 폭소케 했다.

김원훈 역시 "실제로 1년 정도 연락을 안 했다"고 인정하며 웃음을 더했다.

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예상치 못한 '꿀밤 손절 사건'에 출연진들은 황당함을 감추지 못했고, 김원훈 특유의 엉뚱한 입담은 방송 내내 큰 웃음을 선사했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com