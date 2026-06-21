"계속 얘기하지만 스타 되는 길"..하하, '태도논란' 양상국에 따뜻한 위로

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 방송인 하하가 최근 태도 논란으로 곤욕을 치른 개그맨 양상국을 향해 진심 어린 위로를 건네며 끈끈한 우정을 드러냈다.

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지난 20일 유튜브 채널 '하하 PD HAHA PD'에는 '용호동 부산바캉스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 '부산 호소인'으로 뭉친 하하, 양상국, 박영진이 부산 오륙도에서 다시 만나 유쾌한 시간을 보내는 모습이 담겼다. 세 사람은 시작부터 특유의 찰떡 호흡과 거침없는 입담을 선보이며 웃음을 자아냈다.

특히 하하는 최근 여러 논란으로 힘든 시간을 보낸 양상국의 근황부터 챙겼다. 그는 "상국아, 우리 채널에 오니까 마음 편안하제?"라고 물었고, 이에 양상국은 "죽다 살았다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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양상국은 이어 "행님은 촬영 차 내려왔지만 난 아예 내려와 있을 뻔했다. '하하 행님 언제 내려오시노, 부산 촬영 없습니까?' 하면서 김해에서 계속 기다릴 뻔했다"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

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이에 하하는 "계속 얘기하지만 스타가 되는 길"이라며 양상국을 다독였고, 박영진 역시 "또 하나 배우고 또 하나 쌓고, 성장통이라고 생각해라. 성장통"이라고 응원의 말을 건넸다.

이후 하하는 시청자들에게 감사한 마음을 전했다. 그는 "우리한테 많은 일들이 있었다. 그렇지만 사실 부산 호소인을 사랑해 주시는 분들이 억수로 많다"며 "내 진짜 댓글 읽다가 많이 울었다. 고맙더라. 나도 오랜만에 이런 뜨거움을 받았다"고 털어놨다.

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이에 양상국은 "우리 댓글 정우 형 편이 몇 개 달렸냐?"고 물었고, 박영진은 "지금 4천 개 이상 달렸다"고 답했다. 예상보다 뜨거운 반응에 하하는 "와, 미쳤다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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그러자 양상국은 "하하 형 거 전편 다 합친 댓글보다 그게 더 많았다는 얘기다. 댓글이 4천 개면 말이 안 되는 것"이라고 농담을 건넸고, 현장은 다시 한번 웃음으로 물들었다.

이어 하하가 "그리고 요즘에는 유튜브 조회수 전체가 하락하고 있다"고 말하자, 양상국은 "근데 그 4천 분이 나 힘들 때 댓글을 하나도 안 달았네?"라고 받아쳐 폭소를 유발했다.

이때 하하는 망설임 없이 "아이다. 그분들이 욕한 거다"라고 돌직구를 날렸고, 예상치 못한 '팩폭'에 모두가 배를 잡고 웃었다. 양상국은 카메라를 향해 "사랑한데이~"라고 외치며 손하트를 보내는 여유를 보였다.

하하는 "그런 분들이 진짜 뜨거운 사람들"이라고 말했고, 박영진은 "이제 그만 사과하고, 여러분들도 이제 더 이상 글로 하지 말고, 진짜 마음에 안 들면 고소하이소. 진짜로 보내뿌면 됩니다"라고 특유의 입담을 더해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com