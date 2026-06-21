허남준 "'멋진 신세계' 덕에 유재석 만나, 난 진짜 성공했다"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 허남준이 드라마 '멋진 신세계' 종영과 함께 시청자들을 향한 진심 어린 감사 인사를 전했다.

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21일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 '차세계가 <멋진 신세계> 팬들에게 하고 싶은 말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 허남준은 "'멋진 신세계'를 재밌게 봐주시고 사랑해 주셔서 감사하다"라며 "항상 매 작품에 진심을 다해 열심히 하려고 하지만, 이렇게 재미있게 봐주셔서 너무 값지고 영광이다"라고 종영 소감을 밝혔다.

이어 그는 "여러분 덕분에 어릴 때부터 봐왔던 유재석 선배님을 만났다. 난 진짜 성공했다"라고 덧붙이며 유쾌한 웃음을 자아냈다.

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극 중 배역인 '차세계'를 향한 메시지도 전했다. 허남준은 "잘하고 있다. 네가 받지 못했던 사랑을 받을 기회가 온 거니까 지금 행복하게 살았으면 좋겠다"라며 캐릭터에 따뜻한 응원을 건네 뭉클함을 더했다.

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한편 지난 20일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 최종회에서는 신서리(임지연 분)와 차세계(허남준 분)가 전생의 비극적인 운명을 극복하고 21세기 현대에서 재회하며 해피엔딩을 맞았다. 이날 최종회 시청률은 전국 11.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신, 유종의 미를 거뒀다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com