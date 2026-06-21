"탈옥 같았다"…프로미스나인, 7년 숙소 생활 중 완강기 탈출 고민 ('아형')

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[스포츠조선 정안지 기자]프로미스나인이 7년간 이어진 숙소 생활의 비하인드를 공개하며 모두를 놀라게 했다.

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20일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 브라운아이드걸스 나르샤, 제아와 프로미스나인 백지헌, 이채영, 리센느 원이, 미나미, 베이비돈크라이 이현, 베니가 게스트로 출연했다.

이날 프로미스나인은 숙소 생활에 대한 질문을 받자 "우리는 이제 안 쓴다. 7년 숙소 생활 하다가 작년에 1인 1 숙소를 받았다"라고 밝혔다.

이채영은 과거 숙소 환경을 떠올리며 "우리는 회사 4~5층을 집으로 개조해서 회사 옥상에 살았다. 라푼젤이었다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

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백지헌은 "겨울이 되면 맨날 수도꼭지 얼었다"고 하자, 채영은 "수도가 얼어서 호텔 가서 잤다. 여름에는 에어컨 물이 다 새서 직원분들이 올라와서 물을 퍼줬다"라면서 동파와 누수에 시달렸던 열악한 숙소 생활을 공개했다.

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이를 들은 이수근은 "수도가 얼어서 너무 힘들었다고 할 줄 알았는데 호텔 가서 잤다고 한다"라며 웃었다. 이에 강호동은 "H 호텔 갔냐"라고 거들었고, 그러자 이채영은 "내가 S호텔로 갔으면 또 터져라 했을거다"라며 해명했다.

멤버들은 숙소를 벗어나기 위해 고군분투했던 일화도 전했다. 이채영은 "탈출 추억이 많다"라고 했고, 지헌은 "탈옥 같았다"라고 떠올렸다.

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이채영은 "완강기 써 봤냐. 숙소를 나가려면 CCTV 몇 개를 통과해야 하니까 절대 나갈 수가 없다. 물론 타고 내려가진 않았는데 차보기까진 했다"라며 "너무 나가고 싶었다. 편의점 가고 싶고, 영화가 보고 싶어서 숙소 탈출을 감행했었다"라며 웃었다. 여기에 "3년 반 동안 휴대전화도 없었다"고 밝혀 출연진을 더욱 놀라게 했다.

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anjee85@sportschosun.com