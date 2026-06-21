김희철, 에어컨 순금 로고도 팔았다..감정가 3400만원에 "다 팔고 주식 살 것" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김희철이 집에 보관해둔 금 제품들의 감정가가 공개됐다.

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21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철, 김준호, 김종민이 금테크에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 김희철은 김준호, 김종민과 함께 유명한 금 매입 전문 크리에이터 링링 언니가 운영하는 금은방을 찾았다. 집에 있던 금제품들을 한가득 챙겨온 그는 "주식 시작했는데 오늘 금 다 팔아서 좋아하는 거 살 것들 사고 주식에 다 넣을 거다"라고 말했다.

김희철은 SBS 연예대상 우수상 트로피를 비롯해 '미우새' 체육대회에서 우승 상품으로 받은 황금 열쇠, 한정판 에어컨에 부착돼 있던 순금 로고, 할아버지에게 물려받은 금목걸이, 방송하면서 받은 커플 금 술잔까지 모두 감정을 의뢰했다.

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김희철은 가장 기대했던 SBS 트로피가 도금 제품이라는 사실이 밝혀지자 "배신감 든다. 버려달라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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반면 5년 전 '미우새' 체육대회에서 받은 황금 열쇠는 순금 5돈으로 확인됐다. 또 한정판 에어컨에 부착돼 있던 순금 로고는 한 돈으로 평가됐다. 이를 본 김종민은 "에어컨 비를 그대로 벌었다"며 부러움을 드러냈다.

특히 할아버지에게 물려받은 금목걸이는 무려 20돈으로, 감정가가 약 1,510만 원에 달해 놀라움을 자아냈다. 이에 김희철을 두 손을 모으며 "할아버지! 손주가 열심히 살겠다"고 외쳐 웃음을 안겼다. 또 방송을 통해 받은 커플 금 술잔 역시 약 20돈으로 평가돼 1,500만 원이 넘는 가치를 인정받았다.

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이날 김희철이 가져온 금제품들의 총감정가는 3,400만 원을 훌쩍 넘겼고, 이를 본 김종민은 "금으로 차를 살 수 있다"며 깜짝 놀랐다.