차태현, '1박 2일' 팀 100명에 금 선물 "팔라고 준 것" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 차태현이 과거 '1박 2일' 멤버들에게 선물했던 금의 처분을 두고 쿨한 반응을 보였다.

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21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철, 김준호, 김종민이 금테크에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 김희철, 김준호, 김종민은 금테크에 도전하기 위해 유명한 금 매입 전문 크리에이터 링링 언니가 운영하는 금은방을 찾았다.

특히 김종민은 차태현에게 선물 받은 금 한 돈을 가져와 눈길을 끌었다. 차태현은 과거 KBS 2TV '1박 2일'에 출연했을 당시 멤버와 스태프 등 약 100명에게 금 한 돈씩을 선물했던 것.

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이를 본 링링 언니는 차태현이 선물했다는 말에 "나한테 팔면 안 되냐. 내가 잘 쳐주겠다. 진열해 놓고 싶다. 탐난다"며 관심을 보였다.

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그러자 김준호는 곧바로 차태현에게 전화를 걸어 "2018년에 네가 우리한테 한 돈씩 준 금을 김종민이 양아치같이 팔러 와서 갈등하고 있다"고 말했다.

이에 차태현은 "돈 꽤 되겠다. 그거 팔라고 준 건데 팔아라. 갖고 있어서 뭐 하냐"며 쿨한 반응을 보였다. 차태현의 말에 김준호는 "나도 집에 있다"며 흔들리는 모습을 보여 폭소를 자아냈다.

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이어 차태현은 "90만 원에 팔아서 나 5만 원만 떼줘"라고 농담해 웃음을 더했다.