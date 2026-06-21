박정수, '정경호父' ♥정을영과 재혼 없이 25년째 사는 이유 "가족 간 갈등 자신 없어" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박정수가 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있는 정을영 감독을 위해 지은 압구정 건물을 공개했다.

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21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 박정수의 압구정 건물을 방문한 김승수, 김종민, 윤민수의 모습이 그려졌다.

이날 김승수, 김종민, 윤민수는 박정수가 25년째 사실혼 관계인 정을영 감독을 위해 압구정 노른자 땅에 5층 건물을 지었다는 말에 감탄을 감추지 못했다.

이에 박정수는 "헌 건물이 있었는데 새로 지은 거다. 그때는 우리 영감이 일 많이 할 때니까 오피스텔 같은 거 얻지 말고 일 많이 하라고 지어준 거였다"고 설명했다.

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건물 상층부에는 정을영 감독을 위한 전용 작업실도 마련해줬지만, 정 감독은 오랜 기간 새 작품 활동을 하지 않고 있는 상태라고.

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박정수는 "우리 영감 마음도 이해는 한다. '맨날 드라마 들어간다고 하더니 왜 안 하냐'고 했더니 본인이 새 작품 했다가 전보다 못하면 어쩌나라는 부담감이 컸던 거 같다"고 말했다.

이를 들은 김승수는 "여기 아지트가 없었으면 작업실 월세를 내야 했는데 월세 안 내도 되니까 해방돼서 그러신 거 아니냐"고 농담해 웃음을 안겼다.

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박정수는 "(정 감독이) 평소에는 고맙다는 이야기 안 한다. 그런데 여기 와서 작업하거나 한잔 걸치면 들어와서 '여보, 난 당신한테 정말 고마워'라고 한다"고 전했다.

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이어 정을영 감독의 작업실을 둘러보던 중 아들 정경호와 함께 찍은 사진이 공개됐다. 붕어빵처럼 닮은 부자의 모습에 모두가 놀라워하자 박정수는 "정경호가 아빠랑 정말 똑같이 생겼다. 커가면서 더 똑같고, 하는 모션까지 똑같다"고 말했다.

또 박정수는 2001년 정을영 감독과 만나 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있는 이유도 솔직하게 밝혔다.

그는 "결혼이라는 건 가족과 가족이 만나는 거다. 그때 당시 두려웠던 게 내 나이가 50세였는데 상대 가족과 부딪힐 일이 생기면 그것 때문에 서로 감정이 상하게 되는 게 자신이 없었다"고 털어놨다.