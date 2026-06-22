'라도♥' 윤보미, 편의점 운영하는 부모님 걱정.."父 매일 재고 드셔서 속상해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에이핑크 멤버 윤보미가 부모님을 향해 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

20일 '뽐뽐뽐' 유튜브 채널에는 윤보미가 본가를 찾은 영상이 공개됐다.

윤보미는 본가에서 집밥을 먹으며 부모님 이야기를 꺼냈다. 그는 "가끔 본가에 오면 냉장고에 삼각김밥 등 편의점 음식이 엄청 많은데 아빠, 동생, 언니가 매일 그런 것만 먹는다. 그래서 왜 건강하지 않게 이런 걸 먹냐고 했더니 재고가 남으면 버릴 수 없어 항상 먹게 된다고 하더라"라며 부모님이 현재 편의점을 운영 중이라고 밝혔다.

윤보미는 "마음이 너무 안 좋아 반찬가게에서 반찬을 잔뜩 사와 반찬통에 정리해놓는다. 그러면 드시더라. 한편으론 속상하긴 하다"라며 안타까움을 드러냈다.

Advertisement

또 "다이어트를 할 때 집에 오면 맛있는 게 너무 많아 냉장고에서 재고를 다 꺼내 내가 먹고 있더라. 다이어트 할 때는 웬만하면 본가를 안 온다"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 윤보미는 9년 열애 끝에 지난 5월 음악 프로듀서 라도와 결혼식을 올렸다.

joyjoy90@sportschosun.com