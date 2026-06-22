장근석, 다이어트후 확 달라진 비주얼..40세에 교복까지 완벽 소화

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장근석이 다이어트에 성공, 40세라는 나이가 무색할 정도의 완벽한 교복핏을 선보여 감탄을 자아냈다.

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21일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 tvN 예능 '구기동 프렌즈' 멤버 이다희, 장근석, 안재현이 함께 놀이공원을 찾은 영상이 공개됐다.

이날 최다니엘은 장근석을 보자마자 달라진 비주얼을 언급했다. 그는 "드라마 찍고 있다더라. 살이 많이 빠졌다. '구기동' 때랑 완전 달라졌다"라고 감탄했고, 장근석은 "지금 액션을 찍고 있어야 한다"면서 "지금 다이어트하고 있다"라고 근황을 전했다.

실제로 장근석은 이전보다 한층 슬림해진 턱선과 날렵한 분위기로 시선을 모았다. 작품을 위해 꾸준히 체중 관리를 이어가고 있는 만큼, 몰라보게 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다.

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특히 이날 장근석은 놀이공원에 온 기념으로 교복 착용에 나서며 남다른 자신감을 드러냈다. 과거 교복 브랜드 모델로 활동했던 그는 교복을 고르던 중 "공고 애들 교복이 멋있다. 싸움 잘할 것 같다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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이후 환복을 마친 장근석은 40세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 완벽한 교복핏을 자랑했다. 늘씬한 체형과 작은 얼굴, 자연스러운 스타일링이 어우러지며 마치 학원물 주인공을 연상케 한 것. 이를 본 이다희 역시 "모델 해본 사람은 역시 다르다"라며 감탄을 감추지 못했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com