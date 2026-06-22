"나 망가뜨리는게 재밌나" 31기 옥순, 잇단 임신·왕따설 루머에..결국 SNS 폭파

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 루머에 시달리다 결국 SNS 계정을 삭제했다.

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22일 옥순의 SNS 계정은 "죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다. 클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제되었습니다"라는 안내 메시지가 뜬다. 계정을 삭제 또는 비활성화해 접속이 불가능한 상태다.

옥순은 31기 방송 당시 영숙, 정희와 순자의 뒷말을 주고받아 이른바 '뒷담화 논란'으로 시청자들에게 비난받았고 31기 방송 종영 후에도 잡음은 이어졌다. 종영 라이브 방송에서 순자가 옥순의 사과에 대해 진정성을 느끼지 못했다고 언급했기 때문.

최근에는 전 연인 영호와의 루머가 확산되기도 했다. 영호가 옥순에게 1억 2000만원 상당의 반지로 프러포즈를 했고 부모님의 반대를 극복, 결혼 승낙을 받았다는 내용이 퍼진 것. 나아가 옥순이 현재 임신 중이며 영호가 거주하는 울산에서 함께 살고 있다는 구체적인 주장까지 나왔다.

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옥순은 지난 16일 해당 루머에 대해 "그만", "결혼·임신설에서 벗어나는 법을 알려달라"며 불쾌감을 드러냈다. 왕따 논란에 대해서도 여자 출연진들과의 셀카를 공개하며 "슈데(슈퍼데이트) 따기 전, 왕따설도 그만", "멀쩡히 잘 살다가 해명할 새도 없이 전국적으로 가해자가 된 하루하루"라고 억울함을 토로했다.

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앞서 허위사실 유포와 관련해서도 "저 하나 망가뜨리는 게 재밌으시냐. 지겹다. 그만하라"며 분노를 표한 바 있다.

이처럼 옥순이 잇따른 루머와 논란에 직접 해명에 나선 가운데, SNS 계정까지 사라지면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com