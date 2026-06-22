윤경호, 결국 사과했다 "‘야인시대’ 그 사진 저 아냐..진짜 배우에 미안" (요정재형)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 윤경호가 온라인에서 화제가 된 '야인시대' 출연 관련 밈(meme)에 대해 직접 해명했다.

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지난 21일 공개된 채널 '요정재형'에는 배우 소지섭, 윤경호, 최대훈이 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 세 사람은 새 SBS 금토드라마 '김부장'을 앞두고 입담을 펼쳤다.

이날 윤경호는 자신의 학창 시절과 배우의 길을 걷게 된 과정을 소개했다. 그는 어린 시절 농구부와 태권도 등을 경험했지만 오래 이어가지는 못했다며, 연기를 시작한 이후만큼은 포기하지 않고 꾸준히 달려왔다고 말했다. 또한 많은 이들이 자신을 연기 전공자로 생각하지만 실제로는 공대 출신이라는 점도 언급해 눈길을 끌었다.

특히 윤경호는 자신을 둘러싼 '야인시대' 관련 오해를 바로잡고 싶다고 밝혔다.

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윤경호는 보조 출연 역시 연기의 한 과정이라고 생각해 자신의 이력으로 언급해왔지만, 시간이 지나고 보니 이를 너무 이른 시기의 정식 데뷔처럼 이야기한 것 같아 조심스러운 마음이 들었다고 털어놨다. 이어 온라인에 자신의 출연 장면으로 알려진 화면은 다른 배우의 모습이라며, 해당 인물에게 괜히 피해를 주는 것 같아 미안한 마음이 있다고 덧붙였다.

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이를 들은 소지섭이 "진짜 네가 나온 장면을 찾아 공개하면 되지 않느냐"고 제안하자, 윤경호는 "'야인시대' 분량이 워낙 방대해서 어디에 나오는지 나도 찾기 쉽지 않다"고 답해 웃음을 자아냈다.

tokkig@sportschosun.com