기성용, 유럽까지 찾아온 안정환 인터뷰 거절? "욕 많이 먹어"(티키타카쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 안정환, 기성용 사이 어색한 기류가 포착된다.

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오늘(22일) 방송될 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 9회에서는 '축구 심리학개론'을 주제로 기성용, 홍진호, 표창원, 권일용이 흥미진진한 토크 티키타카를 펼칠 예정이다.

이날 방송에서 딘딘은 그동안 후배 축구선수들을 편하게 대했던 안정환이 기성용을 대하는 태도는 다르다는 점에 주목하며 안정환과 기성용 사이의 미묘한 기류를 포착한다. 특히 기성용은 과거에 유럽까지 찾아온 선배 안정환의 인터뷰를 거절했다고 오해받은 사건을 해명하며 "욕 많이 먹었다"고 운을 떼 초반부터 스튜디오를 술렁이게 만들었다고.

이어 '축구 심리싸움 끝판왕' 승부차기에 대해 이야기하던 중, 안정환이 예리한 시선으로 기성용의 영웅심리를 포착해 웃음을 자아낸다. 2012년 런던올림픽 8강전 승부차기를 앞두고 기성용이 부담감이 막중한 마지막 5번 키커를 자처했던 것. 기성용은 승부차기 4대4인 상황에서 상대팀 마지막 키커가 골을 넣지 못하자 "게임 끝났다고 생각했다. 왜냐하면 저는 자신이 있었으니까"라고 승부사의 면모를 드러내 감탄을 자아냈다는 후문이다.

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뿐만 아니라 기성용은 오는 25일(목) 남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전을 앞둔 한국 국가대표팀 선수들에게 응원의 메시지를 보낸다. 그는 "선수들이 큰 대회를 나가면 욕을 먹을까 봐 불안해한다. 그런데 지나고 나니 아쉬운 부분이 남더라"며 "비판은 신경 쓰지 말고 4년에 한 번 하는 축제인 만큼 즐기면서, 다시 돌아오지 않는 소중한 시간을 경험했으면 좋겠다"는 진심을 전한다.

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한편, 안정환은 축구 경기 역습 상황에서 심판의 시선이 상대 진영을 향해 있는 상황을 틈타 자신에게 죽빵(?)을 날린 선수와의 일화를 전하며, "그걸 아무도 못 본 거야! 미치는 줄 알았다"고 당시의 기억을 소환한다. 이어서 "안정환 잘한다더니 별론데?"라며 도발을 해온 후배의 이야기를 꺼내자, 기성용 역시 "말로 괴롭히는 선수들이 제일 열 받는다!"고 동조하며, 그라운드 위 치열한 신경전의 실상을 생생하게 전해 모두를 경악케 만든다.

이날 방송에서는 축구팀과 자신을 동일시하는 축구팬들의 심리에 대해서도 이야기를 나눈다. 김민재 선수의 나폴리 우승 당시 한국인들을 향한 현지의 뜨거운 환대가 언급되자, 안정환은 2002 한일월드컵 이탈리아전 득점 상황을 떠올리며 "내가 안 좋은 선례를 만들어 놨기 때문에 김민재가 그런 대우를 받는 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 선사한다.

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더불어 홍진호는 과거 프로게이머 시절, 삭발을 당했던 일화는 물론 현재 포커플레이어로 활동하며 한 해에 10억 원이 넘는 상금을 받은 사실을 밝혀 출연진들을 깜짝 놀라게 했다고.

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기성용, 홍진호, 표창원, 권일용과 함께할 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'는 오늘(22일) 저녁 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 시청할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com