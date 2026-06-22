'미국살이 7년차' 손태영, 부모님 생각에 눈물.."감사함 잊어, 왜 못해드렸나 싶다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 손태영이 부모님 생각에 결국 눈물을 쏟았다.

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21일 'Mrs.뉴저지 손태영' 유튜브 채널에는 '손태영이 구독자 분들께 하고 싶은 말.. (고민 사연)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 구독자들의 고민을 들어주는 시간을 가졌다. 한 구독자가 "부모님이 TV를 크게 틀어놔서 고등학생 자녀가 공부에 집중하지 못한다. 부모님께 말씀드렸지만 갈등만 생기고 달라지는 건 없다"라고 털어놓자 손태영은 "때론 저도 친정 부모님이 우리 집에 계시면 불편할 때가 있다"라며 공감, 분가 또는 부모님 방에 TV 놓기를 제안했다.

손태영은 합의점을 찾아보라면서 "아이들이 어릴 때는 친정 부모님이 육아를 도와줘서 좋지 않으셨나. 그 감사함을 우리가 계속 잊는다. 지나고 보니 왜 못 해드렸을까 싶다"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "갑자기 부모님 생각이 난다. 할 수 있을 만큼 부모님한테 잘해드려야 하는데 조율한다는 게 힘든 것 같다"라고 덧붙였다.

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한편 손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2020년부터 방송 활동을 중단, 아이들 교육을 위해 미국에 정착했다.

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joyjoy90@sportschosun.com