"김승규 때문에 패배"...♥김진경, 딸 출산 영상 올렸다가 봉변 '결국 댓글창 폐쇄'

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 겸 배우 김진경이 남편인 축구 국가대표 골키퍼 김승규를 향한 비난이 가족에게까지 번지자 결국 SNS와 유튜브 댓글 창을 제한했다.

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김진경은 지난 19일 유튜브 채널 '참진경(Charm Jinkyung)' 채널을 통해 출산 브이로그를 공개했다.

영상에는 출산을 앞두고 긴장과 설렘이 교차하는 순간부터 아이를 품에 안기까지의 과정이 담겼다. 김승규가 '2026년 북중미월드컵' 출전으로 인해 출산을 함께하지 못한 가운데 김진경은 지난 6월 4일 건강하게 딸을 출산하며 많은 축하를 받았다.

새 생명의 탄생을 축하하는 분위기도 잠시, 일부 네티즌들의 도 넘은 악성 댓글이 이어지며 눈살을 찌푸리게 했다.

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대한민국 축구 대표팀은 지난 19일(이하 한국 시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 A조 2차전에서 아쉬운 패배를 기록했다.

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후반 5분 김승규가 수비수 이규혁과 충돌하며 놓친 볼이 멕시코 미드필더 루이스 로모에게 향했고, 이후 로모는 김승규가 비우고 나온 골문에 공을 집어넣었다.

경기 후 일부 축구 팬들은 김승규를 향한 비판을 넘어 아내인 김진경의 SNS와 유튜브 채널까지 찾아가 악성 댓글을 남기기 시작했다. 지난 12일 김승규가 체코전에서 여러 차례 결정적인 선방을 기록하며 승리를 이끌었을 당시에는 축하와 응원 댓글이 쏟아졌던 것과는 정반대의 반응이 이어지면서 안타까움을 더했다.

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결국 김진경은 악성 댓글로부터 자신과 가족을 보호하기 위해 댓글 기능을 제한했다. 현재 유튜브 채널에는 '구독자만 댓글을 쓸 수 있습니다'라는 안내 문구가 표시되고 있으며, 개인 SNS 역시 댓글 작성이 제한된 상태다.

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선수 가족에게까지 비난의 화살이 향하자 대다수의 네티즌들은 자제를 촉구하며 김승규와 김진경 부부를 응원하고 나섰다. 네티즌들은 "악플 신경 쓰지 마라", "축구 좋아하는 팬으로써 그날 경기는 그 누구의 탓도 아니다. 충분히 일어날 수 있는 일이었고 김승규 선수 아니였으면 더 크게 졌을 거다", "승규 형님 왜 이렇게 잘하시냐, 수비 실수도 아니고 골키퍼 실수 절대 아니다", "선수 가족까지 공격하는 건 선을 넘은 행동" 등의 댓글을 남기며 위로를 전했다.

한편, 김진경은 지난 2024년 축구선수 김승규와 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com