블랙핑크 리사, 초고가 슈퍼카 또 뽑았다..130억家 집주인의 통큰 플렉스

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 새 슈퍼카를 자랑했다.

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리사는 22일 자신의 SNS 계정을 통해 "MY NEW BABY"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 리사가 새롭게 마련한 슈퍼카의 모습이 담겨 있다. 해당 차량은 이탈리아 럭셔리 브랜드 페라리의 '테스타로사' 모델로, 현재는 구하기 어려운 고가의 클래식 슈퍼카로 알려져 있다. 강렬한 레드 컬러와 시대를 초월한 디자인이 시선을 사로잡으며 존재감을 드러냈다.

평소에도 남다른 자동차 사랑으로 화제를 모아온 리사는 이번에도 새 차량을 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다.

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특히 리사는 앞서 75억 원대 성수동 저택과 55억 원대 미국 베벌리힐스 저택, 그리고 페라리 차량 여러 대를 공개한 바 있어 '영앤리치'다운 행보를 다시 한번 보여줬다.

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팬들은 "이 정도면 페라리 엠버서더다", "페라리 걸", "진짜 영앤리치", "부럽다" 등의 반응을 보였다.

한편 지난 12일 미국 로스앤젤레스에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식 무대에 올라, 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com