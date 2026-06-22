대주주 바뀐 카카오게임즈, 김태환·이시우 공동대표 체제 출범…정비 마치고 성장 모드 전환

카카오게임즈을 공동으로 이끌 이시우, 김태환 대표(왼쪽부터). 사진제공=카카오게임즈

Advertisement

Advertisement

Advertisement

일본 라인야후가 카카오게임즈의 최대 주주로 올라선 가운데, 카카오게임즈는 새로운 경영진을 앞세워 성장 전략에 다시 시동을 건다.

최근 수년간 비핵심 사업 정리와 재무구조 개선에 집중해 온 카카오게임즈는 투자와 인수합병(M&A), 신작 경쟁력 강화를 양축으로 외형 확대에 나설 방침이다. 카카오게임즈는 22일 임시주주총회와 이사회를 거쳐 김태환·이시우 신임 공동 대표이사를 공식 선임했다고 밝혔다.

이번 공동대표 체제는 외부 성장과 게임 사업 경쟁력 강화라는 두 과제를 각각 전문성을 가진 인물에게 맡긴 것이 특징이다. 김태환 대표가 투자와 글로벌 사업 확대를 담당하고, 이시우 대표가 게임 사업 전반을 이끄는 역할 분담이 이뤄질 전망이다.

Advertisement

김태환 신임 대표는 게임업계에서 전략 및 투자 전문가로 평가받는다. 넥슨코리아 전략기획실장과 기획조정이사, 부사장을 비롯해 넥슨재팬 최고사업개발책임자(CBDO), 넥슨아메리카 부사장, 라인게임즈 최고전략책임자(CSO) 등을 역임하며 국내외 사업 개발과 투자 업무를 담당해 왔다.

Advertisement

특히 넥슨 재직 시절 다수의 인수합병을 주도하며 투자 이후 조직과 사업을 통합하는 PMI(Post Merger Integration) 과정까지 수행한 경험을 갖고 있다고 카카오게임즈는 전했다. 카카오게임즈에선 중장기 성장 전략 수립과 글로벌 사업 확대, 인수합병 및 전략적 투자 업무를 총괄할 예정으로, 본격적인 투자 확대의 신호탄이라 할 수 있다.

이시우 신임 대표는 카카오게임즈의 성장 과정을 함께한 내부 인사다. 2015년 카카오게임즈 창립 초기 모바일 사업본부장으로 합류한 이후 최고사업책임자(CBO)를 역임하며 모바일과 PC 게임 사업 전반을 이끌어 왔다.

Advertisement

특히 '오딘: 발할라 라이징'을 비롯해 다수의 흥행작 퍼블리싱을 성공시키며 카카오게임즈의 대표 IP 확보와 사업 성장에 기여했다는 평가를 받는다. 앞으로는 라이브 서비스 운영과 신작 퍼블리싱, IP 포트폴리오 관리 등 게임 사업 전반을 총괄하며 핵심 경쟁력 강화에 집중할 계획이다.

Advertisement

카카오게임즈는 최근 비핵심 사업 정리와 재무구조 개선 작업을 진행해 왔다. 회사는 이를 통해 확보한 재무 건전성을 바탕으로 국내외 유망 개발사 투자와 인수합병을 적극 추진한다는 계획이다. 단순 퍼블리싱 중심 사업 구조를 넘어 자체 개발 역량과 IP 경쟁력을 강화하는 데도 힘을 쏟을 예정이다.

게임업계에서는 최근 성장 둔화와 경쟁 심화 속에서 주요 게임사들이 투자와 신작 확보에 집중하고 있는 만큼 카카오게임즈 역시 이번 공동대표 체제를 통해 새로운 성장 동력을 찾으려는 것으로 보고 있다.

김태환 대표는 "치열한 글로벌 시장 경쟁에서 공격적인 투자와 혁신은 필수"라며 "확보한 자본력을 기반으로 카카오게임즈가 글로벌 시장에서 보다 빠르게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이시우 대표는 "검증된 라이브 서비스 역량과 신작 라인업을 바탕으로 카카오게임즈만의 차별화된 IP를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

또 두 대표는 "성장 전략을 적극적으로 추진하는 동시에 그 성과가 기업가치로 이어지도록 하는 것이 목표"라며 "투명한 시장 소통을 통해 주주와 이용자의 기대에 부응하는 회사를 만들겠다"고 강조했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com