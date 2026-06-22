'저러니 뚱뚱하지' 소리 들을까봐..김규원 "길거리에서 절대 음식 안 들어"(아근진)

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[스포츠조선 김소희 기자] '관리하는 뚱땡이' 김규원이 길거리에서 음식을 들지 않는 뜻밖의 이유를 고백한다.

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오늘(22일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 엉뚱발랄한 매력의 배우 오연서와 '예능 대세' 김규원이 출연해 어디로 튈지 모르는 거침없는 입담으로 웃음을 선사할 예정이다.

최근 진행된 녹화에는 이수지의 '키링남'으로 불리고 있는 김규원이 등장과 동시에 이수지와 찰떡 호흡 상황극을 선보여 웃음을 자아냈다. 그는 화제의 백종원 연기에 대해 "제 배역이 아니었는데 수지 선배가 제작진에게 적극 어필해서 하게 됐다"며 고마움을 전했다. 이를 들은 MC들이 "이수지에게 빨대 꽂은 거 아니냐. 보답해야 하지 않냐" 묻자, 이수지는 "수입 7대 3 정산을 원한다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 오연서는 이상형을 깜짝 공개하며 눈길을 끌었다. 그가 다정하고 재밌는 사람을 좋아한다고 밝히자, 탁재훈은 기다렸다는 듯 적극 어필에 나섰다. 특히 오연서가 자신의 단점으로 게으름을 꼽자, 탁재훈은 "평생 누워 있을 수 있다"며 냉큼 공감대를 형성해 모두를 폭소케 했다. 이어 3초 아이컨택에 나선 두 사람은 서로의 눈을 피하지 않는 묘한 멜로 분위기를 연출하며 현장을 핑크빛으로 물들였다고 전해진다.

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한편 '이성에게 인기가 많다'고 자신감을 드러낸 김규원은 백전백승 플러팅 기술 전수에 나섰다. 하지만 이어진 '육즙 꽉 찬 딤섬' 같다는 붐의 날카로운 평가에 그는 '키스를 잘하는 사람의 비트박스'까지 선보이며 만회에 나섰지만, 오히려 모두를 경악하게 만들었다는 후문이다. 뿐만 아니라 본인은 '관리하는 뚱땡이'라고 선을 그은 김규원은 "길거리에서 절대 음식을 들고 있지 않는다"며 저러니까 뚱뚱하단 소리 들을까 봐 남의 것도 안 들어준다고 단호한 소신을 밝혀 모두를 폭소케 했다.

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오연서와 김규원의 예측 불가한 매력 발산은 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.