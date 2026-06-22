이호선, 故 옥희 향한 애틋한 추모 "사랑 많던 선생님 소천..잘하고 있다 격려 귓가에 맴돌아"

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[스포츠조선 박아람 기자] 상담가 이호선이 세상을 떠난 가수 고(故) 옥희를 향한 애틋한 마음을 전하며 생전의 추억을 떠올렸다.

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이호선은 지난 21일 개인 계정을 통해 "사랑 많은 옥희 선생님께서 오늘 소천하셨다"는 글과 함께 고인과의 인연을 회상했다. 그는 녹화 현장에서 처음 만났던 순간부터 MBC '기분 좋은 날'에 함께 출연하며 가까이 지냈던 시간들을 하나씩 꺼내며 깊은 슬픔을 드러냈다.

이호선은 고 옥희가 녹화장에 들어설 때마다 특유의 밝은 에너지로 주변을 밝히던 모습을 떠올렸다. 특히 "호선아, 줌바를 배워"라며 직접 동작을 보여주던 열정적인 모습과 함께 건강과 활력을 건네던 따뜻한 조언들이 아직도 생생하다고 전했다.

또한 프로그램에서 늘 옆자리를 지키며 자연스럽게 짝꿍처럼 지냈던 기억도 언급했다. 그는 힘이 되는 말과 손을 잡아주던 다정한 행동, 그리고 "아주 잘하고 있어"라고 건네던 격려의 목소리가 아직도 귓가에 남아 있다고 회상했다.

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이호선은 고인을 향해 "한국 가요계의 한 시대를 이끈 역사이자 사랑을 전하던 사람으로 기억될 것"이라며 깊은 존경과 그리움을 담아 마지막 인사를 전했다.

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한편 고 옥희는 지난 20일 경기도 수원의 한 호스피스 병동에서 신장암 투병 끝에 별세했다. 향년 73세. 그는 1970년대 '나는 몰라요', '이웃사촌', '두 손을 잡아요' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았으며, 지난해까지도 방송 활동을 이어온 바 있다.

빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 대한가수협회장으로 치러진다. 발인은 24일 오전 11시다.

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tokkig@sportschosun.com