젠지와 SOOP, 7월 31일~8월 1일 고양 킨텍스서 LCK 홈스탠드 개최

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젠지가 팬들과 함께 팀을 응원하고 소통하는 홈스탠드 경기를 오는 7월 31일과 8월 1일에 실시한다고 밝혔다.

젠지는 SOOP과 함께 이틀간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 '2026 LCK 팀 로드쇼 하우스 오브 젠지 - 홈스탠드(Team Roadshow House of Gen.G - Homestand)'를 개최한다고 22일 밝혔다.

홈스탠드는 프로 스포츠의 홈경기 개념을 e스포츠에 접목한 형태로, 팀이 직접 마련한 공간에서 팬들과 함께 경기를 관람하고 다양한 콘텐츠를 즐기는 행사다. 단순한 경기 장소 변경이 아닌 선수와 팬, 크리에이터가 한 공간에 모여 팀 문화를 공유하는 것이 특징이다.

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이번 행사는 'House of Gen.G'(하우스 오브 젠지)를 콘셉트로 진행된다. 젠지의 공간에 젠지 팬뿐 아니라 상대 팀 팬, 스트리머, e스포츠 팬들을 초대한다는 의미를 담았다. 젠지는 브랜드 슬로건인 'Rivals and Friends'를 바탕으로 경쟁의 긴장감과 팬덤 문화의 즐거움이 공존하는 공간을 조성할 계획이다.

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7월 31일에는 T1, 8월 1일에는 디플러스 기아와 맞대결이 예정돼 있다. LCK를 대표하는 인기 구단 간 맞대결이 연이어 펼쳐지면서 현장 열기도 뜨거울 것으로 기대된다. 최근 LCK가 경기장 안팎에서 팬 경험 확대에 힘쓰고 있는 가운데, 홈스탠드는 단순 관람을 넘어 팀과 팬이 함께 문화를 만들어가는 대표적인 사례로 자리잡고 있다.

이번 행사는 SOOP과 젠지가 이어온 협력 관계의 연장선상에서 마련됐다. 양 사는 2028년까지 스트리밍 파트너십을 체결하고 선수 개인 방송과 스트리머 협업 콘텐츠, 팬 참여형 이벤트 등을 꾸준히 선보여 왔다. 현재 깐숙, 듀단, 안녕수야, 카푸 등이 젠지 서포터 스트리머로 활동하고 있으며 젠지 선수들도 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다. SOOP은 이번 홈스탠드에서 기획과 마케팅, 콘텐츠 제작, 라이브 방송, 경기 운영, 현장 운영 등 행사 전반에 참여한다.

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특히 8월 1일에는 SOOP의 대표 콘텐츠인 'LoL 멸망전 with Gen.G' 결승전도 함께 진행된다. 프로 선수들의 경기뿐 아니라 스트리머 콘텐츠까지 결합해 현장을 찾은 팬들에게 보다 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

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현장에서는 선수들의 경기장 밖 모습을 만날 수 있는 팬 참여형 프로그램도 운영된다.

팬미팅과 체험형 콘텐츠, 다양한 이벤트가 준비되며 홈스탠드 한정 MD 상품과 공식 응원봉 패키지, 프리미엄 티켓 상품인 '더 골든 키(The Golden Key)' 등도 공개될 예정이다. 세부 프로그램과 티켓 관련 정보는 추후 공개될 예정이다.