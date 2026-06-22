백종원♥소유진 11살 딸, '요리 DNA' 물려 받은 근황... 레스토랑급 감자뇨끼 뚝딱

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[스포츠조선 정안지 기자] 요리 연구가 백종원의 남다른 요리 DNA가 딸에게도 그대로 이어진 모습이 공개됐다.

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소유진은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "서현이의 요리. 서현이표 감자뇨끼 최고였다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 아빠 백종원이 출연했던 요리 프로그램인 '백파더' 앞치마를 착용한 채 요리를 만들고 있는 둘째 딸 서현 양의 모습이 담겨있다.

서현 양은 냄비 앞에 서서 직접 소스를 저으며 요리를 완성해 갔다. 어린 나이에도 능숙한 손놀림으로 재료를 다루는 모습에서 남다른 요리 재능이 엿보였다.

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완성된 감자뇨끼는 마치 레스토랑 메뉴를 연상케 했다. 크림소스를 곁들인 감자뇨끼 위에 루콜라와 방울토마토를 올려 감각적인 플레이팅을 완성했으며, 접시 선택부터 데코레이션까지 세심한 정성이 돋보였다.

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특히 아빠 백종원의 DNA를 물려받은 듯 소유진은 서현 양 표 감자뇨끼를 맛본 뒤 "서현이가 만들어준 감자뇨끼 맛있다"라면서 딸의 요리 실력에 감탄을 드러냈다.

한편 소유진은 기업인 겸 요리 연구가 백종원과 2013년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com