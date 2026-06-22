박명수, '무한도전 시즌2' 가능성 또 일축…"나는 절대로 안 해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박명수가 국민 예능 '무한도전' 시즌 2 재결합 가능성에 대해 재차 강경한 입장을 밝혔다.

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22일 오후 7시, 유튜브 채널 '하와수'를 통해 진행된 긴급 라이브 방송에서 박명수와 정준하는 '무한도전'을 둘러싼 팬들의 오랜 궁금증인 '시즌 2'에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 정준하는 최근 '놀면 뭐하니?' 촬영 현장에서 만난 유재석의 반응을 전하며 운을 뗐다.

정준하는 "유재석 씨가 '박명수가 왜 이렇게 쓸데없는 소리를 많이 하느냐. 재결합 이야기도 그렇고, 쓸데없는 소리 하지 말라고 좀 전해라'라고 말했다"며 유재석의 메시지를 전달했다.

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이에 박명수는 곧바로 발끈하며 "유재석에게 나보고 직접 이야기하라고 해라. 내 마음대로 이야기할 거다. 앞으로도 그냥 막말할 것"이라며 특유의 버럭 입담으로 분노를 표출해 웃음을 자아냈다.

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정준하가 '무한도전' 재결합에 대해 일말의 가능성을 열어두려 하자, 박명수는 "그냥 본인 생각이다. 시즌 2는 절대 없다"라며 단호하게 못을 박았다.

이어 박명수는 "나는 절대로 안 한다. 나는 거꾸로 가는 사람이다"라고 덧붙이며 재결합 의사가 전혀 없음을 확고히 했다.

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앞서 박명수는 지난 2일에도 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 "'무한도전'을 다시 할 수는 없을 것 같다. 좋은 추억으로 생각해 달라"며 재결합 가능성을 일축한 바 있다.

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오랜 시간 팬들의 염원에도 불구하고 변함없는 '시즌 2 불가' 입장을 고수하는 박명수의 모습에 많은 이들이 아쉬움을 표하면서도, 여전한 두 사람의 '하와수' 케미에 뜨거운 반응을 보내고 있다.

narusi@sportschosun.com