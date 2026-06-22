코딩 몰라도 게임 만든다…NC AI, 청년 교육 프로그램 운영

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NC AI가 생성형 AI를 활용한 게임·콘텐츠 제작 교육을 통해 청년 인재 육성에 나선다.

단순 기술 교육을 넘어 실제 게임 출시와 취업 준비까지 연결하는 실무 중심 프로그램을 마련했다. 멀티모달 AI 전문기업 NC AI는 정부 주도의 청년 직무훈련 사업인 'K-뉴딜 아카데미'에 참여, 게임·AI 콘텐츠 분야 진출을 희망하는 청년들을 대상으로 교육 과정을 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 AI 기술 교육에 그치지 않고 비전공자와 장기 미취업 청년들이 생성형 AI를 활용해 직접 게임을 제작하고 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

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NC AI는 부산·대전·광주 등 비수도권 3개 지역에서 총 150명의 교육생을 선발해 500시간 규모의 교육 과정을 전액 무료로 제공한다. 오는 7월 부산과 대전에서 각각 60명, 광주에서 30명을 모집하는 1기 과정을 시작으로 총 5개 기수를 운영할 계획이다. 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이라면 전공과 코딩 경험 여부에 관계없이 지원할 수 있다.

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프로그램의 차별화 포인트는 생성형 AI 활용 환경이다. 교육생 전원에게 NC AI의 생성형 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)' 전 제품군이 무상 제공된다. 단순 체험용이 아닌 실제 현업에서 사용하는 상용 서비스 환경을 그대로 제공해 게임 기획과 에셋 제작, 개발, 출시까지 전 과정을 경험할 수 있도록 했다.

특히 자연어 명령만으로 코드를 생성하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 방식을 교육 과정 전반에 적용했다. 복잡한 프로그래밍 문법을 익히지 않아도 게임 시스템 구현이 가능해 비전공자들도 기술적 장벽보다 아이디어와 콘텐츠 기획 역량에 집중할 수 있다.

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지역 인재 육성에도 초점을 맞췄다. NC AI는 청년 인구 유출 문제가 상대적으로 큰 부산과 광주 등을 주요 거점으로 선정해 수도권 수준의 AI 교육 기회를 제공한다는 방침이다. 교육 결과물 역시 취업 시장에서 활용할 수 있도록 구성했다. 교육생들은 수료 과정에서 직접 개발한 게임을 itch.io(인디 게임과 디지털 콘텐츠를 제작자가 자유롭게 업로드해 배포·판매할 수 있는 온라인 플랫폼)나 구글플레이 등 실제 플랫폼에 정식 출시하고, 기술 문서와 게임 트레일러 영상 등을 포함한 포트폴리오를 완성하게 된다.

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수료 이후에는 VARCO 공모전 K-뉴딜 특별전과 VARCO Game AI 지원 프로그램, VARCO Artist·Creator(아티스트·크리에이터) 제도 등 NC AI가 운영하는 다양한 창작 지원 프로그램과 연계된다. 정규직 취업뿐 아니라 1인 창작자로의 진출도 지원할 계획이라고 회사측은 설명했다.

NC AI는 직무 교육 외에도 현직자 멘토링과 조직 문화 체험, 자존감 회복 프로그램, 팀워크 교육 등을 운영해 장기 미취업 청년들의 사회 진입과 조직 적응을 도울 예정이다.

이연수 NC AI 대표는 "생성형 AI를 활용하면 비전공자도 자신의 아이디어를 콘텐츠로 구현할 수 있는 시대가 열리고 있다"며 "교육 수료 이후에도 취업과 창작 활동으로 이어질 수 있는 지속 가능한 성장 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com