심수창 "전 아내 허락 구했다"…재혼 도전 전 보인 예의(조선의사랑꾼)

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 야구선수 출신 방송인 심수창이 새로운 사랑을 찾기 전 전 아내에게 먼저 연락했다고 고백했다.

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22일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 야구선수 출신 방송인 심수창이 양상국의 '6등급 클럽' 오디션에 참가하는 모습이 공개됐다.

이날 심수창은 지원서 작성 과정에서 '이혼 유무'를 묻는 질문에 "사유도 적어야 하냐"며 당황했다.

이어 이혼 사유에 대해 "각자의 새로운 삶을 위해서"라고 적으며 "이혼하고 나서 이런 거 처음 써본다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

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이후 심사위원으로 나선 양상국은 "심수창 씨는 여기에 왜 오셨냐. 내가 결혼식 사회도 봐줬었다"며 절친다운 농담을 건넸다.

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이에 심수창은 "거기서부터 인생이 잘못됐다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

하지만 곧 진지한 이야기도 이어졌다. 양상국이 "방송을 통해 다시 사랑을 꿈꾸고 결혼하는 모습이 공개돼도 괜찮겠느냐"고 묻자 심수창은 뜻밖의 사실을 공개했다.

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그는 "전 아내에게 연락했다. 이혼한 지 얼마 안 됐어서 예의를 지켜야 할 것 같았다"고 말했다. 이어 "전 아내도 잘됐으면 좋겠다고 하더라"고 덧붙였다.

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이를 들은 김국진은 "응원한다는 걸 보면 잘 헤어진 것"이라며 두 사람의 성숙한 관계에 감탄했다.

심수창은 새로운 사랑에 대한 바람도 숨기지 않았다.

그는 "원래 아이를 빨리 갖고 싶었다"며 "자녀가 없기 때문에 후배 아들이 이번에 프로 지명을 받는 걸 보면서 더 빨리 새로운 사랑을 하고 싶다는 생각이 들었다"고 고백했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 황보라 역시 "절실하다"며 공감했다.

또한 심수창은 이혼 후 달라진 삶도 솔직하게 털어놨다. 그는 "자가가 있었는데 이혼하면서 많은 걸 내려놓았다"며 "지금은 작은 오피스텔에서 월세로 새 인생을 시작하고 있다"고 밝혔다.

전 아내의 응원을 받으며 새로운 출발선에 선 심수창이 과연 새로운 사랑을 찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com