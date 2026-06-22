김대호 "요즘 이상형 고윤정" 고백…유인영 "너 진짜 철없다" 폭소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김대호가 10년 넘게 연애를 하지 않았다고 밝힌 가운데, 이상형으로 배우 고윤정을 꼽아 눈길을 끌었다.

Advertisement

22일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 유인영과 아나운서 출신 김대호가 여사친, 남사친으로 등장해 친구와 썸 사이를 넘나드는 특별한 케미를 자랑했다.

이날 김대호는 자신의 연애 근황에 대해 "연애를 안 한 지 10년이 넘었다"고 솔직하게 털어놨다.

이에 MC들이 "막키가 언제냐"고 묻자 김대호는 '막키(마지막 키스)'라는 뜻을 이해하지 못하고 당황하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어 이상형을 묻는 질문에는 "솔직히 외모를 많이 본다"고 답해 모두를 놀라게 했다. 특히 그는 "요즘 이상형은 고윤정 씨"라고 밝혔고, 이를 들은 유인영은 "너 진짜 철없다"고 반응했다. MC들 역시 "올해 토크 중 제일 재밌는 이야기"라며 폭소했다.

Advertisement

김대호는 연애 스타일에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "귀찮게 안 하는 여자가 취향"이라는 말에 대해 "표현을 과장해서 한 것"이라며 "귀찮은 사랑이 어디 있겠느냐. 다만 연애를 하다 보면 자꾸 확인받고 싶어하는 경우는 지치더라"고 설명했다.

이에 MC 이수지가 "만약 고윤정 씨가 사랑을 확인한다면 어떨 것 같냐"고 묻자 김대호는 "자신을 한 번 돌아볼 것 같다"고 재치 있게 답해 웃음을 안겼다.

Advertisement

한편 김대호는 MBC 아나운서 출신으로 지난해 프리랜서 선언 후 다양한 예능 프로그램에서 활약하고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com