"전현무 못 될 게 뭐야" 김선근, 대출 투자 실패→택배·생동성 실험까지 '참담한 고백'

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 김선근이 프리랜서 선언 이후 겪은 시행착오와 생활고를 솔직하게 털어놨다.

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22일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상에는 KBS 아나운서 출신 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

김선근은 2022년 KBS를 퇴사하고 프리랜서로 전향한 당시를 떠올리며 자신의 판단이 지나치게 낙관적이었다고 고백했다.

그는 "스스로를 과대평가했다. 헛짓거리 하다 망했다. 돌이켜보면 살면서 단 한 번도 실패를 해 본 적이 없다. 남들이 들으면 알만한 대학교 들어갔고 연극도 하고 KBS 입사하고 '연예가 중계'와 라디오 DJ도 했다. 그러다 보니 오만했다"고 말했다. 이어 "당시엔 전현무 못될 게 뭐야까지 왔었다"고 덧붙이며 당시 자신감이 상당했다고 회상했다.

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김선근은 퇴사 전 안정적인 직장을 기반으로 대출을 받아 투자에 나섰지만 결과는 기대와 달랐다고 밝혔다. 그는 KBS 재직 당시 신용도가 높아 비교적 쉽게 대출을 받을 수 있었고, 이를 활용해 투자에 나섰으나 실패를 경험했다고 설명했다. 또한 파주의 한 신축 아파트 청약에도 당첨됐지만, 예상치 못한 자금 부담이 크게 다가왔다고 털어놨다.

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그는 "KBS 아나운서가 대출이 잘 나와서 대출을 당겨 투자했는데 망했다. 그때 파주 신축 아파트 청약까지 됐다. 너무 감사한 일인데 금전적 압박 때문에 미쳐버리겠더라. 프리랜서면 수입이 클 거라고 생각하고 방송 출연 약속까지 받고 나갔는데 냉혹한 현실을 깨달았다. 약속은 약속일뿐이다. 하나도 안 이루어지니까 수입이 마이너스가 났다"고 말했다.

경제적 어려움이 이어지자 생계를 위해 다양한 일을 병행했다고도 밝혔다. 세탁물 배달과 대리운전, 택배 상하차 업무는 물론, 임상시험에 참여하는 생동성 실험까지 경험했다고 전했다.

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김선근은 신약 테스트를 위한 생동성 시험에 참여해 2박 3일 동안 약을 복용하고 채혈 검사를 받으며 생활비를 마련했다고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com