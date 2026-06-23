'송지은♥' 박위, 전신마비 딛고 마라톤 도전했는데..저혈압에 어지럼증 호소, 결국 레이스 중단?(동상이몽2)

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[스포츠조선 김소희 기자] 전신마비 유튜버 박위가 한계를 딛고 마라톤에 도전한다.

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23일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박위, 송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하는 모습이 공개된다.

최근 진행된 녹화에서 박위는 특별한 재활 비결을 공개했다. 유튜브 채널을 통해 기적의 아이콘으로 사랑받고 있는 박위는 하반신 마비 이후 꾸준히 이어온 자신만의 맞춤형 운동법부터, 특수 장비를 활용한 고강도 루틴까지 선보여 모두를 놀라게 했다. 특히 박위는 다가오는 '7km 휠체어 마라톤'을 앞두고 근력 강화에 나서며 남다른 의지를 드러냈다. 급기야 마비로 인한 신체적 한계를 넘어 하나도 힘든 턱걸이를 척척 해내는 모습에 스튜디오가 발칵 뒤집혔다. 박위가 일상생활을 위해 꾸준히 실천해 온 특별한 재활법은 방송을 통해 확인할 수 있다.

이어 박위, 송지은 부부의 7km 휠체어 마라톤 도전 현장이 공개됐다. 참가자만 1,700여 명, 목표 금액 1억 원에 달하는 규모의 기부 마라톤에서 선두로 앞장서야 하는 것. 완주를 향한 강한 의지로 힘차게 출발한 것도 잠시, 박위는 레이스 도전 중 예상치 못한 건강 이상 신호를 보였다. 갑작스러운 저혈압 증세와 어지럼증을 호소해 현장은 순식간에 긴장감으로 휩싸였고, 급기야 레이스 중단 위기까지 맞았다. 도움의 손길에도 박위는 "끝까지 하고 싶다"며 고개를 저었고, 이에 MC들마저 걱정을 금치 못했다는 후문이다. 과연 박위는 위기를 극복하고 '7km 휠체어 마라톤' 완주에 성공할 수 있을지 관심을 모은다.

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박위, 송지은 부부의 맞춤형 운동 루틴과 위기 속 '7km 휠체어 마라톤' 도전 현장은 23일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.