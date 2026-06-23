랄랄, 임신 직전까지 골초 수준 흡연량.."하루 2갑씩 전자담배 피워"

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 전자담배를 하루 2갑씩 피웠다며 과거 골초 수준의 흡연량을 고백했다.

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22일 '풍자테레비' 유튜브 채널에는 '코끼리와 하마의 공동 육아 | 랄랄&풍자의 썰 대잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

풍자는 랄랄에게 "나는 네가 애를 낳은 게 너무 희한하다. 이상하다"라며 새삼 놀라움을 드러냈다. 그러자 랄랄도 "나도 이상하다. 하루하루 꿈꾸는 것 같다"라고 말했다.

풍자는 "랄랄이 사람을 좋아하고 활동적이라 육아에 어울릴까 싶었다. 근데 그 와중에 (육아를) 너무 잘해서 신기하다"라며 "랄랄이 금주를 하고 금연을 하더라. 담배를 뚝 끊더라"라고 덧붙여 눈길을 끌었다. 랄랄은 "임신 직전까지 전자담배를 하루에 두 갑씩 그렇게 피웠다"라며 쿨하게 인정했다.

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이어 "하지만 금주는 진짜 힘들다. 소주는 헤비 하니까 맥주를 마시게 됐는데, 매일 한 캔씩 마시니 살이 많이 쪘다. 사람들이 둘째 만삭 여행을 다녀왔냐고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 랄랄은 2014년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 같은 해 딸 서빈 양을 출산했다. 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com