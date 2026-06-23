"뿔테 3인방 웃음 케미 보장"…'해투' 유재석X장항준X윤종신, 3MC 포스터 공개

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 20년 역사의 국민 예능 KBS2 '해피투게더'(이하 '해투')가 돌아온다.

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지난 2001년 첫 방송을 시작으로 2020년까지 시즌4에 걸쳐 무려 20년 동안 시청자들과 웃고 울며 함께해 온 '해투'는 명실공히 KBS 예능의 근본. '쟁반노래방', '반갑다 친구야', '사우나 토크' 등 매 시즌 새로운 변주를 선보이면서도, 유쾌한 웃음과 세대를 아우르는 공감으로 '해투'만의 본질을 지켜오며 많은 사랑을 받아왔다.

이 가운데 새롭게 돌아온 '해투'는 '공감'과 '온기'에 한층 집중해 또 한 번의 진화를 꾀한다는 점에서 반가움을 더한다. 사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션을 표방하는 '해투'는 음악으로 행복을 전하는 진솔한 이야기에 집중할 예정이다. 즉 '해투'에서 음악은 출연자들의 서사를 담고, 공감하고, 공유하는 '매개체'인 셈이다.

이 중심에는 유재석, 장항준, 윤종신이 있다. 사람의 마음을 누구보다 잘 읽는 '국민 MC' 유재석을 필두로, 이야기에 웃음과 온기를 불어넣는 장항준, 그리고 수많은 노래로 시대를 위로해온 윤종신까지. 서로 다른 세 사람이 각자의 방식으로 참가자들의 노래와 이야기에 귀를 기울이며 따뜻한 하모니를 만들어 나갈 것으로 기대를 모은다. 실제 유재석, 장항준, 윤종신의 사전미팅 현장을 담은 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초 공개' 0회차 영상이 조회수 118만을 돌파하며 따뜻한 응원이 이어지고 있는 상황이다.

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이와 관련해 '해투' 측이 벌써부터 찰떡 케미를 예고하는 유재석, 장항준, 윤종신의 포스터 3종을 공개해 기대를 한층 더한다. 공개된 포스터에는 유쾌하고 명랑한 매력을 발산하는 '뿔테 트리오' 세 사람의 면면이 담겨 흥미를 높인다. 함께 노래를 부르는 모습은 물론, 하트 3종 포즈로 '키링 3MC'의 매력을 뽐낸 세 사람의 사랑스러운 케미가 절로 미소를 자아낸다. 무엇보다 '탑100귀' 유재석, '천만감독' 장항준, '심사 전문가' 윤종신이 각각 하나의 퍼즐 조각으로 맞물리며 완벽한 합을 예고한 가운데, 어떤 '인생 팀메이트'들의 이야기가 마지막 조각을 채우게 될지 다가올 '해투 '첫 방송에 대한 기대감이 수직 상승한다.

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한편 KBS2 새 예능프로그램 '해투'는 오는 7월 10일 오후 8시 30분에 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com