호요버스, 아니마 육성 신작 '붕괴: 넥서스 아니마' CBT 실시

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호요버스가 '붕괴' 시리즈의 새로운 확장에 나선다. 이번에는 캐릭터 중심 RPG가 아닌 신비한 생명체를 육성하고 교감하는 어드벤처 전략 게임이다.

호요버스는 신작 '붕괴: 넥서스 아니마'의 비공개 테스트 '진화 테스트'를 오는 7월 9일부터 PC와 안드로이드, iOS 플랫폼에서 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 테스트는 한정된 인원을 대상으로 진행되는 비공개 테스트(CBT)다. 결제 기능은 제공되지 않으며 테스트 종료 후 데이터는 삭제된다. 참가 신청은 공식 홈페이지에서 가능하며, 사전예약과 설문조사를 완료한 이용자 가운데 추첨을 통해 테스터를 선발한다.

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'붕괴: 넥서스 아니마'는 호요버스의 대표 IP인 '붕괴' 시리즈를 기반으로 한 신작이다. '인연'을 중심으로 전개되는 스토리와 신비로운 생명체 '넥서스 아니마'를 육성하고 교감하는 콘텐츠를 핵심으로 내세웠다.

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게임 세계관에서 인연은 사랑과 증오, 빛과 어둠, 현실과 허상처럼 상반된 개념을 연결하는 힘으로 존재했다. '붕괴' 이후 조각난 인연의 파편들이 원리 에너지를 품은 생명체 '넥서스 아니마'로 다시 태어나며 새로운 이야기가 시작된다. 플레이어는 아니마와 인연을 맺고 함께 성장하며 모험을 이어간다. 전투에서는 아니마가 지닌 다양한 능력을 활용해 전략적인 선택을 해야 하며, 광활한 세계를 탐험하며 새로운 지역과 인물들을 만나게 된다.

이번 테스트에서는 모험의 출발점인 '이야 마을'이 보다 완성도 높은 모습으로 공개된다. 이용자는 뉴타운 거리와 상업 지구, 각종 랜드마크를 둘러보며 마을의 일상을 경험할 수 있다. 또 인연 회관과 트루 넥서스 그룹 빌딩 등 주요 장소를 방문해 다양한 세력의 인물들과 교류하게 된다. 나나페이, 바이 메이, 올림피아 등 신규 캐릭터들도 이번 테스트에서 처음 모습을 드러낸다.

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특히 게임의 핵심 시스템인 아니마 육성도 체험 가능하다. 유저는 모험 중 만난 아니마에게 이름을 붙이고 특별한 순간을 기록할 수 있으며, 희귀한 '크로마 아니마'를 발견하는 재미도 경험할 수 있다. 호요버스는 이번 테스트를 통해 게임의 핵심 플레이와 스토리, 신규 지역 및 콘텐츠 전반을 이용자들에게 선보일 계획이라고 전했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com