'나는 솔로' 채식 순자♥한의사 상철, 현커설 솔솔…"눈에서 하트 나온다" 커뮤니티 들썩

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 24기 순자와 13기 상철의 현실 커플설이 온라인을 중심으로 확산되고 있다.

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최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 두 사람이 교제 중인 것 아니냐는 추측이 담긴 게시물이 잇따라 올라오며 관심을 모으고 있다. 화제의 중심에는 '꽃미남 사계' 출연진들의 단체 사진이 있었다. 공개된 사진에는 13기 상철과 24기 순자를 비롯한 여러 출연진들이 함께 모여 다정한 분위기 속에서 포즈를 취하고 있다.

이후 일부 네티즌들은 두 사람이 남긴 댓글에 주목했다. 13기 상철로 추정되는 계정은 순자의 게시물에 "젤 예쁘세요"라는 댓글을 남겼고 17기 순자 역시 "눈에서 하트 나온다"는 반응을 보였다.

이에 온라인에서는 "두 사람 사귀는 것 아니냐", "의외로 잘 어울린다", "진짜라면 응원한다" 등의 추측이 이어졌다. 일부 커뮤니티에서는 두 사람의 댓글과 사진을 근거로 현실 커플설을 제기하는 글이 확산되기도 했다.

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다만 현재까지 두 사람 모두 열애설과 관련한 별도의 입장을 내놓지는 않은 상태다.

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24기 순자는 '나는 SOLO' 출연 당시 채식주의자라는 사실을 공개하며 화제를 모았다. 솔직하고 당당한 매력으로 시청자들의 관심을 받았으며 방송 이후에도 꾸준히 팬들과 소통하고 있다.

13기 상철은 한의사 출신 출연자로 최근 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'의 '한 번 더 특집'에 출연해 다시 한번 사랑 찾기에 나선 바 있다. 당시 그는 "13기 옥순과는 좋은 친구로 남기로 했다"며 "방송 이후 일에 집중하느라 새로운 인연을 만날 기회가 많지 않았다. 이번에는 더 절실한 마음으로 출연했다"고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com