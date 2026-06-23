한혜진, 셀프 메이크업 맞아? '민낯→스모키 풀메' 비포 애프터 깜짝

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 한혜진이 수준급 메이크업 실력을 뽐내며 또 한 번 '톱모델 클래스'를 입증했다.

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22일 한혜진 유튜브 채널에는 '한국 대표로 파리에 간 톱모델'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 한혜진은 스텔라 아르투아 앰버서더 자격으로 프랑스 파리를 찾은 모습이다.

디너 행사를 앞둔 그는 노메이크업 상태로 카메라 앞에 앉아 "오늘의 메이크업 선생님은 한혜진이다. 제가 할 것"이라며 "제가 사실 메이크업 좀 한다"고 자신감을 드러냈다. 이어 "아무래도 디너 행사다 보니 방송 메이크업보다는 다른 분위기로 해보려고 한다"고 덧붙이며 기대감을 높였다.

한혜진은 직접 베이스부터 눈매까지 손수 메이크업을 완성하며 프로페셔널한 면모를 보여줬다. 특히 스모키 메이크업으로 완성된 뒤에는 한층 세련되고 화려한 분위기를 자아내며 시선을 사로잡았다. 특유의 감각적인 손길로 완성된 스타일링은 '톱모델'다운 존재감을 다시 한 번 확인시켰다.

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메이크업을 마친 한혜진은 곧바로 디너 행사장으로 이동했다. 현장에는 세계적인 테니스 스타 마리아 샤라포바와 배우 카야 스코델라리오 등 글로벌 앰버서더들이 참석해 자리를 빛냈다. 한혜진은 한국 대표 모델로 이들과 어깨를 나란히 하며 현장 분위기를 즐겼다.

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둘째 날에는 롤랑가로스 테니스 경기 관람 일정에 맞춰 화이트 룩과 청순한 메이크업으로 또 다른 분위기를 연출하며 시선을 끌었다. 클레이 코트를 배경으로 한 현장에서는 여유로운 미소와 함께 글로벌 행사 특유의 분위기를 만끽했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com