언리얼 엔진 5.8 공개…AI 활용 콘텐츠 제작 속도 높인다

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에픽게임즈가 개발 생산성과 콘텐츠 품질을 동시에 끌어올릴 수 있는 언리얼 엔진 최신 버전을 공개했다고 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심 키워드는 오픈월드, AI, 메타휴먼 그리고 제작 효율성이다. 에픽게임즈는 언리얼 엔진 5(Unreal Engine 5)의 최신 버전인 '언리얼 엔진 5.8'을 공식 출시했다고 전했다.

언리얼 엔진 5.8은 대규모 오픈월드 제작과 캐릭터 애니메이션, 버추얼 프로덕션, 디지털 휴먼, 모바일 개발 등 콘텐츠 제작 전반의 효율성을 높이는 다양한 기능을 추가한 것이 특징이다.

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가장 눈에 띄는 변화는 월드 제작 기능 강화다. 새롭게 추가된 '메시 터레인(Mesh Terrain)'은 기존 지형 제작 방식의 한계를 넘어 공중 섬이나 동굴, 터널 등 복잡한 3차원 지형을 보다 자유롭게 구현할 수 있도록 지원한다. 절차적 콘텐츠 생성(PCG) 기능도 개선돼 대규모 오픈월드를 더욱 빠르고 유연하게 제작할 수 있게 됐다.

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식생 제작 기능도 강화됐다. 개발자들은 새로운 '프로시저럴 베지테이션 에디터'를 활용해 고품질 식생을 직접 제작할 수 있으며, 2D 이미지나 사진을 기반으로 식생 자산을 생성할 수 있다.

캐릭터 제작과 애니메이션 작업도 한층 간소화됐다. 언리얼 엔진 5.8은 리깅과 애니메이션 툴세트를 확장해 아티스트들이 엔진 내부에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원한다. 자동화 기능과 개선된 리타기팅 기능을 통해 반복 작업 부담도 줄였다.

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버추얼 프로덕션 기능 역시 강화됐다. '라이브 링크 허브'가 정식 버전으로 제공되며 실시간 모션 캡처 데이터 관리와 장비 연동이 보다 쉬워졌다. 영화와 방송 제작 현장에서 활용되는 '무비 렌더 그래프'도 정식 기능으로 전환돼 고품질 렌더링 작업을 효율적으로 수행할 수 있다.

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에픽게임즈는 메타휴먼 기능도 확대했다. 새롭게 추가된 '메타휴먼 컬렉션'을 통해 대규모 디지털 휴먼 군중을 실시간 환경에 배치할 수 있으며, '메시 투 메타휴먼' 기능은 얼굴뿐 아니라 신체 전체를 포함한 캐릭터 생성까지 지원한다.

AI 활용 환경도 눈길을 끈다. 언리얼 엔진용 MCP(Model Context Protocol) 플러그인이 새롭게 추가돼 대규모언어모델(LLM)과 엔진을 연결할 수 있게 됐다. 이를 통해 개발자는 AI를 활용한 에셋 제작과 테스트, 프로젝트 관리 등 다양한 작업을 수행할 수 있다.

실시간 렌더링 성능도 향상됐다. 메가라이트와 루멘 라이트 기능이 추가돼 더 높은 품질의 조명 표현과 함께 성능 최적화를 지원한다. 특히 루멘 라이트는 기존 고품질 설정 대비 더 낮은 GPU 비용으로 높은 비주얼 품질을 구현할 수 있도록 설계됐다. 이밖에 모바일 개발 환경 자동화, 물리 기반 에셋 제작 기능 강화, 협업을 위한 샌드박스 기능 등 개발 생산성을 높이기 위한 다양한 개선 사항이 포함됐다.

생성형 AI와 치열한 경쟁을 펼치고 있는 가운데 언리얼 엔진의 이번 업데이트는 단순한 기능 추가를 넘어 AI와 실시간 콘텐츠 제작, 디지털 휴먼 기술을 하나의 개발 환경으로 통합하려는 에픽게임즈의 방향성을 보여주는 것이라 평가할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com