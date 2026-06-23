'연애실험실' 찰스엔터 "앞으로 방송 안 할 건데…그래도 활동명은 찰스"

23일 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 찰스엔터 김찬미. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 정빛 기자] 찰스엔터가 향후 방송 계획과 활동명에 대해 선언했다.

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찰스엔터는 23일 서울 상암 스탠포드호텔에서 열린 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회에서 "방송은 앞으로 하지 않을 것"이라면서도 "활동명은 찰스로 하겠다"라고 했다.

'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.

특히 '환승연애' 시리즈와 '연애남매'를 통해 독보적 콘셉트와 감각적인 연출, 세밀한 관계 묘사로 많은 사랑을 받은 이진주 PD의 신작 연애 예능이라는 점이 관심사다.

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이 PD는 "'환승연애'나 '연애남매' 회의할 때, 이런 프로그램 찍으면 좋지 않겠냐는 아이디어가 있었다. 그런데 두 프로그램은 10명을 데리고 긴 호흡으로 가야 한다는 아쉬움도 있었다. 다양한 분들과 할 수 있어서 좋은 것 같다"라고 말했다.

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여기에 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터라는 두 리액션 장인의 만남에도 눈길이 쏠린다. 무대 위 압도적인 카리스마와 재치 있는 입담을 겸비한 몬스타엑스 주헌, 남다른 과몰입력(力)으로 수많은 사람들을 사로잡은 '연프 과몰입러' 대표주자 찰스엔터가 관찰자 듀오로 환상의 시너지를 발휘할 것으로 보인다.

이 PD는 찰스엔터 섭외에 대해 "찰스엔터 리액션을 저희가 찾고 그랬다. '연애실험실'이라는 새로운 도전을 하고 싶다고 생각했다. 새로운 그림이 될 거 같아서 말씀드렸다"라고 했다.

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찰스엔터는 "방송인으로 활동할 생각이 없었는데 너무 해보고 싶은 프로그램이라 참여를 하게 됐다. 앞으로 엄청 하고 싶은 프로그램이 아니라면, 유튜버로 활동할 예정이고 방송인으로 활동할 생각은 없다"라고 단호하게 말했다.

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그러면서도 "이러면 안 되지만 저는 사람을 보고 일한다. 이진주 PD님 덕분에 했고, 앞으로도 이진주 PD님이라면 하겠다"라며 "방송을 할 때 배려를 많이 해주시면 할 것 같기도 하다"며 웃었다.

활동명에 대한 질문이 나오자 "생각을 안 해봤었다. 방송에서는 찰스라고 활동하고 싶다. 채널명 찰스엔터는 SM엔터 같은 느낌이었다. 앞으로 찰스로 활동하겠다"고 각오를 다졌다.

연애실험실'은 오는 6월 17일(수) 오전 11시 넷플릭스를 통해 1, 2회 연속으로 첫 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com